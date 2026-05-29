Ayuso denuncia los «golpes directos» del Gobierno contra los jueces: «No se asume en ningún país democrático»

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cargado viernes con dureza contra el Gobierno tras las palabras del ministro Óscar Puente, que afirmó este jueves que los procedimientos judiciales del caso Zapatero forman parte de un intento de «derribar al Gobierno» por métodos «nada democráticos». Ayuso ha calificado de «intolerable» que el Ejecutivo ponga «en tela de juicio» a la Justicia y ha advertido que ese tipo de ataques al Poder Judicial «no se acepta en ningún país democrático».

El ministro abogó por dejar que la Justicia aclare los distintos casos judiciales que afectan al entorno del Ejecutivo, pero al mismo tiempo cuestionó ciertas actuaciones judiciales que, a su juicio, responden a ese intento de tumbar al Gobierno por vías no convencionales. Unas palabras que Ayuso no ha dejado pasar sin respuesta.

«Me parece que no es de recibo ese ataque del Poder Ejecutivo contra el Poder Judicial y contra funcionarios, jueces, magistrados o prensa libre que está haciendo su trabajo», ha denunciado la presidenta madrileña desde Aranjuez.

La líder del PP madrileño ha subrayado que los procedimientos judiciales en curso no ponen «en tela de juicio valores progresistas» ni cuestionan «la democracia», como pretende hacer creer el Ejecutivo. A su entender, el Gobierno está utilizando ese relato como «pretexto» para «menoscabar el trabajo de los magistrados y de los jueces», confrontarlos con la opinión pública y debilitar así una institución que, en estos momentos, resulta incómoda para el partido en el poder.

Ayuso ha sido especialmente incisiva al señalar que este tipo de comportamiento de Óscar Puente no tiene cabida en ningún sistema democrático sólido. «No se acepta en ningún país democrático», ha insistido Ayuso en que los ataques del Ejecutivo a la judicatura representan un peligro real para la separación de poderes que sustenta el Estado de derecho.

La presidenta madrileña ha aprovechado la ocasión para reiterar su defensa de la independencia judicial como uno de los pilares irrenunciables de la convivencia democrática. En su opinión, cuando un ejecutivo cuestiona públicamente las decisiones de los jueces e intenta erosionar su credibilidad ante la ciudadanía, está cruzando una línea que ningún Gobierno responsable debería traspasar.

Las declaraciones de Isabel Díaz Ayuso se producen en un contexto de creciente tensión entre el Ejecutivo central y distintos órganos judiciales, lo que ha avivado el debate sobre los límites del poder político y la autonomía de la Justicia en España.