Marlaska da plantón a la jura de policías tras la vinculación de la jefa de la Guardia Civil con las cloacas del PSOE
El sindicato mayoritario de policías denuncia que "se esconde" porque "no es capaz de dar la cara por su nefasta gestión"
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha plantado este viernes a los policías que juran bandera en la Escuela de Ávila tras la vinculación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González con las cloacas del PSOE. Según el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, la trama del PSOE la utilizó para expedientar a varios agentes de la UCO que investigaban al partido o a la familia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El sindicato mayoritario de la Policía Nacional vincula la ausencia del ministro en uno de los actos más importantes en la carrera de profesional de los miles de agentes de la XL Promoción que juran este viernes a su «cobardía». «No es capaz de dar la cara por su nefasta gestión», concluye Jupol, destacando que por ello se ha borrado del acto «para evitar los abucheos».
Este plante se produce tras otro muy sonado que protagonizó recientemente en el funeral de los dos guardias civiles fallecidos en Huelva mientras perseguían a narcos. Las asociaciones de guardias civiles denunciaron el «abandono» del ministro a las familias de sus compañeros.
En aquella ocasión, el ministro prefirió comparecer en una rueda de prensa por la crisis del hantavirus, junto a la ministra de Sanidad, Mónica García, en Madrid, y posteriormente, a las seis de la tarde, desplazarse hasta Tenerife, pese a que el barco llegaba de madrugada.
«Marlaska no quiere repetir lo de Barbate, tiene miedo de los abucheos», denunciaron los familiares de los dos guardias civiles muertos ante la ausencia del ministro del Interior, según declararon a OKDIARIO.
Aquella huida le causó una brutal pitada y abucheos en la jura de bandera de los guardias civiles en la jura de bandera de la última promoción de guardias civiles de la academia de Baeza (Jaén) por decir que está «rabioso» por las muertes de los dos agentes fallecidos en Huelva.
Tras aquel plante a las familias de los guardias civiles dijo en Baeza que estaba «dolido», pero no «impotente» por lo ocurrido en Huelva con la muerte en acto de servicio de los agentes Jerónimo J. M. y Germán P., y reiteró sus condolencias a las familias de los guardias civiles fallecidos.
El público asistente protagonizó hasta ocho segundos de pitidos y abucheos. Si cesaron fue porque la organización lo pidió. En un mensaje por megafonía llamó a «guardar el respeto y la debida compostura a las instituciones y a los alumnos en formación».
Falta de respeto institucional