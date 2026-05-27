La trama corrupta del PSOE utilizó, según el juez, a la directora general de la Guardia Civil para motivar la apertura de sendos expedientes de información reservada contra, al menos, dos agentes de la UCO que investigaban al partido o a la familia del presidente del Gobierno.

Así lo refleja el auto del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional que ordena la personación de la UCO en la sede del PSOE en la calle Ferraz de Madrid. La trama del PSOE maniobró para que culparan a dos agentes de la UCO de las filtraciones que supuestamente había hecho Ábalos a la prensa y no a los guardias civiles.

Los investigados «impulsaron la sospecha sobre las actuaciones (de la UCO) ante la directora general de la Guardia Civil, que motivó la apertura de sendos expedientes de información reservada» a dos investigadores de la UCO. «Entre los hechos imputados (a los investigadores de la UCO) se encontraba la posible filtración de mensajes comprometidos de WhatsApp entre Ábalos y otros miembros relevantes de su partido publicados en prensa que se conocía, con certeza, habían sido publicados por aquel».

Según el juez Pedraz, la trama del PSOE «persiguió desestabilizar de forma sistemática cualquier actuación policial contra los intereses del Gobierno o del PSOE gravemente afectados por la apertura de procedimientos judiciales en los que se investiga a miembros del partido o de la familia del presidente del Gobierno».

«Neutralizar a jefes de los investigadores»

Además de atacar directamente a los investigadores de la UCO usando a la cúpula de la Guardia Civil, la trama se dedicó, según el auto de la Audiencia Nacional, a conspirar para «neutralizar» a los jefes de las investigaciones por corrupción contra el PSOE.

Según el auto del juez, lo hicieron «recopilando datos e información personal y reservada (secreta por ley) de los mandos que dirigían las investigaciones ya referidas a fin de buscar información comprometida sobre los mismos que pudiera llevar a neutralizarlos».

Los agentes de la UCO, perjudicados

Finalmente, los agentes de la UCO vieron cómo sus expedientes se cerraban y quedaban absueltos de toda sospecha, pero dejaron sus destinos en la investigación.

Hoy, sus antiguos compañeros de la UCO, con el teniente coronel Antonio Balas a la cabeza, les han tomado declaración como perjudicados. Ha sido en la Dirección General de la Guardia Civil, donde la UCO ha acudido con un requerimiento judicial para requisar todos esos expedientes que se cerraron tras perjudicar a los guardias.

Los investigadores tienen la certeza de que los expedientes, fomentados por la unidad de Régimen Disciplinario, tenían el objetivo de coaccionar a los agentes de la UCO que investigaban las corruptelas del PSOE.