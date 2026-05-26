Rayo Vallecano - Crystal Palace: cuándo es, horario y canal de televisión para ver en directo gratis la final de la Conference League.

El Rayo Vallecano está a un paso de hacer historia. El combinado madrileño afronta la final de la Conference League contra el Crystal Palace con la mayor ilusión para unirse a ese selecto club de los equipos españoles que han conseguido ganar un título europeo. No será sencillo, pero todos esperan que el Leipzig Stadium quede en el recuerdo de todos los aficionados. A continuación te contamos cuándo es, a qué hora empieza y el canal de televisión para ver en directo este partidazo que se juega en Alemania.

Horario del Rayo Vallecano – Crystal Palace: a qué hora empieza la final de la Conference League

El Rayo Vallecano viaja a Alemania para enfrentarse al Crystal Palace en el partido que corresponde a la final de la Conference League. El Leipzig Stadium será el lugar donde los de Íñigo Pérez esperan poder hacer historia, pero son conscientes de que no será nada sencillo, ya que delante tienen a un conjunto londinense que tiene una gran plantilla. Entre sus jugadores más destacados podemos encontrar al canario Yéremy Pino, pero la fiabilidad de los madrileños será un punto a favor para que puedan traerse por primera vez en su historia un trofeo europeo a la capital de España.

Cuándo es la final de la Conference League Rayo Vallecano – Crystal Palace

La UEFA ha programado este vibrante Rayo Vallecano – Crystal Palace correspondiente a la final de la Conference League para este miércoles 27 de mayo. El organismo que controla el fútbol del viejo continente ha fijado este choque entre madrileños e ingleses en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa y sin incidentes en los aledaños del Leipzig Stadium entre los aficionados para que el choque pueda arrancar de manera puntual en tierras germanas.

Dónde ver en directo gratis el Rayo Vallecano vs Crystal Palace: canal de TV y cómo ver online

Movistar+ fue el medio de comunicación que compró los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país todos los partidos que se han disputado a lo largo de las tres competiciones de la UEFA. Este Rayo Vallecano – Crystal Palace que es la final de la Conference League se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar Liga de Campeones, el cual es de pago y habrá que estar suscrito á el para disfrutar de todo lo que suceda en el Leipzig Stadium. Esto se traduce en que este partidazo no será retransmitido en abierto ni gratis por TV.

Todos los aficionados del conjunto de la franja roja en el pecho y los seguidores de las diferentes competiciones europeas podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Rayo Vallecano – Crystal Palace de la final de la Conference League a través de la aplicación de Movistar+. Esta app se puede descargar en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que destacar que este operador pondrá a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder a ella y así no perderse nada de lo que ocurra en el Leipzig Stadium.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que suceda en la previa de esta apasionante final de la Conference League que se juega en Alemania, donde tendremos a un enviado especial. También narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Rayo Vallecano – Crystal Palace desde una hora antes de que comience y también compartiremos con todos nuestros lectores las reacciones relevantes que se produzcan en el Leipzig Stadium.

Dónde escuchar por radio en directo el Rayo Vallecano – Crystal Palace

Por otro lado, también hay que destacar que todos aquellos aficionados del cuadro madrileño que no vayan a poder ver en directo por televisión ni en vivo online ni en streaming la final de la Conference League Rayo Vallecano – Crystal Palace podrán escuchar el partido gratis por la radio. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Leipzig Stadium para narrar el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este choque.

¿En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Rayo Vallecano – Crystal Palace?

El Leipzig Stadium, ubicado en la ciudad del mismo nombre y conocido también como Red Bull Arena, será el escenario donde se disputará la final de la Conference League Rayo Vallecano – Crystal Palace. Este campo se inauguró en 1956 y tiene capacidad para acoger a casi 48.000 espectadores. Se espera una gran entrada este viernes con dos aficiones entregadas para animar a los suyos para que consigan este título europeo.

La UEFA ha designado al árbitro italiano Maurizio Mariani para que dirija la contienda Rayo Vallecano – Crystal Palace que corresponde a la final de la Conference League. Su compatriota Marco di Bello será el responsable del VAR y tendrá revisar todas las jugadas polémicas que se produzcan en el césped del Leipzig Stadium para, en el caso de considerarlo oportuno, advertir a su compañero y recomendarle que analice la acción en cuestión en el monitor que estará instalado en la banda entre los dos banquillos.