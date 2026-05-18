Final de la Conference League 2026 Rayo Vallecano – Crystal Palace: fecha, dónde se juega, qué equipos la juegan, horario y dónde verla en directo por TV

Pese a que todavía les queda un partido en la Liga, es imposible que el Rayo Vallecano no esté pensando ya en la gran final de la Conference League, en la que se tendrán que medir al Crystal Palace. Los de Íñigo Pérez quieren cerrar una temporada histórica, ya que podría ser su primer título europeo, aunque son conscientes de que no será nada sencillo, ya que los londinenses tienen una gran plantilla, en la que está Yéremy Pino, e irán con todo para ser ellos los que festejen. Te contamos la fecha, horario, canal de televisión y en qué estadio se disputa este partidazo.

Cuándo es la final de la Conference League 2026

La UEFA anunció a principio de temporada el que sería su calendario para este curso y en el organismo que preside Aleksander Ceferin decidieron que este partido en el que se decidirá la Conference League se jugará el miércoles 27 de mayo, unos días antes del encuentro definitivo en la Champions League. Es por ello que tanto el Rayo Vallecano como el Crystal Palace están mirando desde que se clasificaron a esta fecha en la que pueden conseguir un trofeo que haga que la campaña sea todo un éxito.

Dónde se juega la final de la Conference League 2026

Esta edición de la Conference League terminará en Alemania, más concretamente en el Leipzig Stadium, en la ciudad que lleva el mismo nombre. El estadio también es conocido como el Red Bull Arena, pero por temas de patrocinio desaparece en competiciones de la UEFA. Este recinto deportivo se inauguró en 1956 y recientemente ha sido sede de la Eurocopa de 2024 y si nos vamos un poco más atrás en el tiempo del Mundial 2006 que se celebró en tierras germanas. En su interior caben unas 48.000 personas y se espera que haya una gran entrada en esta final de la competición de bronce en la que pelearán el Rayo Vallecano y el Crystal Palace.

Qué equipos juegan la final de la Conference League 2026

Como todo amante de la Liga conoce, el Rayo Vallecano es uno de los finalistas de esta edición de la Conference League. El equipo dirigido por Íñigo Pérez es actualmente octavo en la tabla y en la competición de bronce del viejo continente terminó en la quinta plaza. De esta manera avanzaron directamente a los octavos de final y se han ido cargando al Samsunspor, al AEK de Atenas y al Racing de Estrasburgo.

Los vallecanos tendrán delante a un Crystal Palace que va a terminar en la mitad baja de la clasificación de la Premier League. En cuanto a su papel en la Europa League el cuadro londinense terminó la fase de liga en la décima posición y tuvieron que jugar los playoffs, donde tuvieron que cargarse al Zrinjski para avanzar a los octavos de final. El cuadro inglés se deshizo del AEK Larnaca, de la Fiorentina y del Shakhtar Donetsk para plantarse en la gran final donde peleará con el Rayo Vallecano.

A qué hora es la final de la Conference League 2026

Como ya hemos mencionado, la final de la Conference League entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace se jugará el miércoles 27 de mayo en el Leipzig Stadium, en Alemania. El choque está programado para que comience a las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias, y se espera que todo transcurra con plena normalidad en la previa para que el árbitro pueda indicar el arranque del encuentro en su horario fijado.

Dónde ver la final de la Conference League 2026 por televisión

Como ha sucedido a lo largo de la temporada, es Movistar+ el medio de comunicación que tiene los derechos televisivos para emitir en exclusiva en España todos los partidos que se disputen en esta competición de bronce del fútbol europeo. Es por ello que el Rayo Vallecano – Crystal Palace de la final de la Conference League se podrá ver por esta plataforma de pago. También se podrá seguir en streaming y en vivo online mediante la aplicación de este operador, que se puede descargar en teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, teniendo también su página web para acceder a ella con un ordenador.

El que no tenga contratado este medio de comunicación puede estar tranquilo, ya que en la web de OKDIARIO va a encontrar la mejor información sobre todo lo que rodee a este partidazo que disputará el Rayo Vallecano contra el Crystal Palace. También vamos a narrar en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de la final de la Europa League y esperamos también contar la celebración de los pupilos de Íñigo Martínez tras el choque que se disputa en el Leipzig Stadium.