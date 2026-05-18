Rafa Nadal contradice a Marcos Llorente y alerta sobre los riesgos y daños de exponerse al sol

Rafa Nadal no está de acuerdo con las teorías de Marcos Llorente en lo que se refiere a la exposición al sol. El ex tenista mallorquín ha participado en una campaña dirigida a concienciar sobre la importancia de protegerse de los rayos del sol y de tomar el sol con seguridad, y es que los dermatólogos avisan de que el cáncer de piel sigue siendo uno de los más frecuentes porque el daño solar se va acumulando. El balear comparte su experiencia personal y habla muy claro en una línea totalmente opuesta a la que marca el jugador del Atlético de Madrid.

Rafa Nadal remarca la importancia de la constancia y de los hábitos de fotoprotección: «Llevo muchos años aprendiendo la importancia de proteger mi piel del sol. Al principio no eres del todo consciente del daño que nos puede causar a largo plazo, pero con el tiempo entiendes que no se trata solo de protegerte del sol en momentos puntuales, sino de incorporar hábitos en tu día a día, no solo en verano en días playa».

«Cuidarse una cuestión de constancia, de hábitos y también de responsabilidad. Yo ahora soy mucho más constante y combino fotoprotección tópica con oral, cuidándome por dentro y por fuera», añade el ex tenista mallorquín, que llega a decir abiertamente que su «relación con el sol ha cambiado drásticamente en los últimos años» después de informarse con profesionales y dermatólogos sobre las posibles consecuencias de exponerse al sol sin tomar precauciones.

Rafa Nadal y Marcos Llorente, visiones opuestas

La Campaña Euromelanoma, una acción europea en la que participan 29 países se lleva a cabo en España a través de la Fundación Piel Sana de la Academia Española de Dermatología y su objetivo es concienciar sobre la importancia de adoptar hábitos de exposición solar saludables y promover la autoexploración cutánea para detectar de forma precoz posibles signos de alarma del cáncer de piel.

Diferenes entidades y laboratorios también tienen sus propias acciones para intentar reducir los nuevos casos de este tumor. Un ejemplo de ello es Cantabria Labs que ha puesto en marcha una nueva edición de Objetivo Cero Melanoma, campaña en la que ha colaborado Rafa Nadal, cuya visión en este tema es totalmente opuesta a la de Marcos Llorente, que dice abiertamente que no recomienda utilizar protección solar e incluso se mofa de la gente que lo hace.

«No, no creo en los protectores solares. Creo en un cuerpo diseñado para convivir con el sol, no para huir de él. El sol no es el problema. El problema es vivir encerrados, bajo luz artificial, con mala alimentación y luego exponerse de golpe esperando que un químico proteja. El cuerpo humano se adapta al sol cuando se expone con sentido, progresión y respeto por los ritmos naturales. Bloquear el sol es bloquear información clave para hormonas, mitocondrias y reparación celular. Si sientes que te empiezas a quemar pues te pones a la sombra, de toda la vida. Es todo mucho más sencillo amigo», decía en sus redes sociales hace unos meses. Más recientemente se disfrazaba de crema solar mofándose de las empresas que las vendían y de los que las utilizan.