El PP despliega una lona gigante en Génova tras la victoria de Moreno: «El cambio está más cerca»

El Partido Popular (PP) ha desplegado este lunes una lona en la sede nacional de la formación, con un mensaje muy representativo y que vincula los resultados de las recientes elecciones andaluzas con unos potenciales comicios nacionales. «El cambio está más cerca», se puede leer en la enorme pancarta de la fachada de Génova, horas después de que Juanma Moreno conquistara la victoria, incontestable aun sin mayoría absoluta, en Andalucía.

Miguel Tellado, secretario general de los populares, ha publicado la imagen con la lona desplegada en Génova en su cuenta oficial de X. El dirigente del PP ha dicho lo siguiente, junto a la fotografía. «18 de mayo, así amanece el Partido Popular. El cambio está más cerca», repitiendo el eslogan utilizado por la formación de centro derecha.

18 de mayo, así amanece el Partido Popular. El cambio está más cerca. pic.twitter.com/8fpHOCqXxY — Miguel Tellado (@Mtelladof) May 18, 2026

El resultado en las elecciones de Andalucía se suma a los registrados en los comicios de Extremadura, Aragón y Castilla y León, en los que el Partido Popular se ha impuesto con claridad a un PSOE bajo mínimos en muchas de estas comunidades, como la andaluza. Juanma Moreno se impuso a María Jesús Montero, la candidata socialista enviada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por 53 escaños a 28. Vox, por su parte, quedó con 16 y hará que los populares tengan que pactar para formar gobierno.

«Gana el PP, pierde el sanchismo», valoraron desde Génova tras conocer los resultados de las elecciones. Los populares buscaban repetir la mayoría absoluta que ya lograron con Moreno Bonilla en 2022, pero el notable incremento de la participación y el crecimiento, moderado en el caso de Vox y también notable en el de Adelante Andalucía, han imposibilitado el objetivo mayor del partido liderado a nivel nacional por Alberto Núñez Feijóo.

Sin embargo, ni la cúpula del PP nacional ni el propio Juanma Moreno esconden la alegría por un resultado que les permitirá seguir presidiendo el Gobierno de Andalucía –siempre y cuando logren un acuerdo con Vox–. Moreno reconoció en la noche del domingo no haber sacado «matrícula de honor» debido a la ausencia de mayoría absoluta, pero sí calificó de «sobresaliente» el resultado electoral para los suyos.

Miguel Tellado, por su parte, valoró que al PP le hayan votado «más andaluces que hace cuatro años», por lo que baten el «récord histórico de apoyos». El secretario general del Partido Popular también subrayó que el PSOE de Sánchez continúa perdiendo «elección tras elección» y aseguró que después de las claras victorias en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, sólo queda «el uno» por ser batido en unos potenciales comicios generales.