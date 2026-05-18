La deblace histórica del PSOE el 17-M deja a La Rinconada como el último bastión del socialismo en Sevilla

Con el 100% escrutado, La Rinconada se consolida como el único bastión del PSOE en la provincia de Sevilla. Se trata del único gran municipio sevillano en el que María Jesús Montero ha logrado situarse como primera fuerza. Este resultado refuerza la singularidad de esta localidad dentro de un mapa provincial cada vez más inclinado hacia la derecha.

Pese a que la ex ministra ha sido la clara derrotada de la noche electoral del 17-M, todavía persisten enclaves donde el histórico dominio del socialismo andaluz mantiene su peso, aunque cada vez con menos margen.

Con algo más de 40.000 habitantes, La Rinconada, tradicional feudo socialista y donde está de regidor su secretario provincial, Javier Fernández, ha otorgado cerca de 7.000 votos al partido socialista, lo que supone un 32,2% de los apoyos. El Partido Popular, por su parte, ha superado ligeramente los 5.000 votos. Estos resultados permiten a los socialistas conservar la primera posición, aunque con una caída de más de seis puntos respecto a 2022, cuando superaron el 38% de los votos. El descenso evidencia un desgaste progresivo que alcanza sus territorios más fieles.

La participación en estas elecciones andaluzas ha alcanzado el 54,82%, frente al 46,78% registrado en las citas con las urnas de 2022, lo que supone 8,04 puntos porcentuales más.

Mapa azulón

El PSOE ha encadenado mayoría absoluta tras mayoría absoluta desde 1983 y ha vencido en todos los comicios celebrados desde entonces, ya fueran locales, autonómicos o nacionales. En las autonómicas de 2022, en las que Juanma Moreno tiñó de azul el mapa andaluz, La Rinconada destacó como un gran bastión rojo en la provincia de Sevilla. Esa condición se mantiene, pero cada vez más aislada y con menor capacidad para emitir influencia política en su entorno.

A pesar de la victoria en este municipio, el PSOE andaluz, que durante 40 años gobernó casi sin oposición, ha quedado tocado tras los comicios del pasado domingo. Con una desventaja de casi 20 puntos respecto al PP, María Jesús Montero ha llevado al partido socialista al peor resultado de su historia en unas elecciones autonómicas, con 28 escaños, dos menos que los logrados por Juan Espadas en 2022. Esta derrota consolida el dominio del PP y deja a los socialistas en una posición de clara debilidad institucional.

Las últimas intervenciones de la que fuera ministra de Hacienda han arrastrado al Partido Socialista a la hecatombe. Desde calificar de «accidente laboral» la muerte de los dos guardias civiles durante la lucha contra el narcotráfico hasta su posterior justificación, sus declaraciones han contribuido a que los andaluces dejen de confiar en el partido hegemónico hasta enero de 2019, cuando Juanma Moreno logró la mayoría absoluta.

A pesar del mal resultado a nivel autonómico, el PSOE conserva todavía algunos feudos en la provincia, aunque cada vez más aislados dentro de un mapa andaluz que ya no les favorece. La Rinconada se erige así como un último reducto simbólico de un ciclo político que, según reflejan las urnas, parece haber entrado definitivamente en declive.