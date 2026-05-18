No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, La Promesa se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando, tanto en La 1 de Televisión Española como en nuestro país. Esta semana, los más fieles seguidores de esta serie van a poder ver cómo Curro recibe un telegrama de la Corona, mientras que Pía y Curro se reconcilian a pesar de que guardan las distancias. Ciro insinúa a Julieta que hable con sus padres para conseguir más dinero, mientras que la revelación sobre Vera impacta a toda la familia. Todo ello mientras María Fernández y Samuel sospechan que Estefanía está embarazada de Carlo. Esto es lo que va a suceder en La Promesa desde el lunes 18 de mayo (capítulo 836) hasta el viernes 22 de mayo (capítulo 840).

Lunes 18 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 836)

Curro se ve sorprendido al recibir un telegrama de la Corona para restituir su baronía en Madrid, lo que produce una gran desconfianza entre Leocadia y Lorenzo. Martina y Adriano no se arrepienten del beso, pero deciden no repetirlo por Jacobo. Ciro regresa por sorpresa y, como es de esperar, Julieta lo recibe con cierta frialdad. A través de su contable, Manuel descubre que la inversión con Carril es un fracaso absoluto, mientras que Estefanía continúa haciendo todo lo que está en su mano para chantajear a Carlo. Todo ello mientras empieza a fingir frente a todos los síntomas de un embarazo.

Martes 19 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 837)

Pía y Curro se reconcilian, aunque siguen guardando las distancias. Hasta tal punto que la señora Adarre no se atreve a contarle la verdad sobre Leocadia. Manuel hace saber a Alonso y a Ciro que han perdido todo el dinero invertido, puesto que el duque les ha estafado. Leocadia trata de que Curro y Ángela frenen la boda, pero ellos se mantienen firmes en su decisión. Julieta acusa a Ciro de ser el culpable de su ruina económica por ignorar sus consejos, mientras que Manuel se enfrenta con el duque de Carril. Este no solamente admite la estafa, sino que le chantajea con denunciar el presunto secuestro de su hija. Todo ello mientras Adriano comienza a explorar el palacio y acaba cayendo por la gran escalera.

Miércoles 20 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 838)

Curro y Martina auxilian a Adriano tras su caída, y el doctor Peribáñez acude de urgencia para examinarlo. Leocadia llama a Lisando, que no tiene ni idea de cómo va la resolución de Curro, mientras que Lorenzo no cree en la palabra de la señora de Figueroa. Vera nota ciertas contradicciones en los relatos de su padre sobre su madre, mientras que Cristóbal acusa injustamente a Pía de causar el accidente de Adriano por no limpiar bien la escalera. En cuanto a Ciro, insinúa a Julieta que hable con sus padres para que les den más dinero. Como era de esperar, ella se niega a ayudarle.

Jueves 21 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 839)

La revelación sobre Vera deja descolocada a la familia, por lo que Alonso exige que haya discreción absoluta para evitar el escándalo. Martina celebra la recuperación de Adriano, mientras que Curro y Ángela viajan a Madrid para enfrentarse a la Corte. Herida por la falta de confianza, Julieta no perdona a Manuel haberle ocultado información. Estefanía finge otro mareo para tratar de forzar el contacto físico con Carlo, lo que aumenta las dudas de María Fernández. Todo ello mientras Ricardo confiesa a Petra que él mató accidentalmente a Ana y que Santos carga con ese secreto.

Viernes 22 de mayo en ‘La Promesa’ (Capítulo 840)

El Marqués de Luján obliga a Vera a abandonar, de una vez por todas, sus tareas de doncella, mientras que Leocadia estalla al enterarse de que Ángela quiere ir con Curro a Madrid. Alonso no duda en apoyarles, por lo que los jóvenes se marchan juntos. Manuel confiesa a Julieta todos los detalles sobre la amenaza de Ciro a su familia, logrando recuperar la complicidad que tenían. Adriano hace ver a Martina que necesitan alejarse el uno del otro por respeto a Jacobo, mientras que, en la zona de servicio, Ricardo pide a su hijo que continúen adelante con la mentira. María Fernández y Samuel creen que Estefanía está embarazada de Carlo, mientras que Petra presiona a Santos para que denuncie a su padre.