Otra bandera roja en Montmeló: Jorge Martín es trasladado en ambulancia tras una caída en el test

Jorge Martín ha sido trasladado en ambulancia al centro médico del circuito de Barcelona-Cataluña tras sufrir una nueva caída que provocó la bandera roja. El piloto madrileño se fue al suelo en la curva siete durante el test de este lunes en Montmeló. Es la sexta vez que el de Aprilia se cae en este trazado (cinco durante el Gran Premio y una en el test). Los médicos inmovilizaron al piloto y le colocaron un collarín antes de trasladarle en ambulancia al centro médico del circuito de inmediato.

Martinator estaba consciente tras irse al suelo, pero se quejaba de dolor por el fuerte golpe en una curva en la que no suele ser habitual ver caídas. Se desconocen los motivos por los que el campeón del mundo de 2024 se fue al suelo. Pero, tras examinarle en el centro médico, Jorge Martín fue trasladado en ambulancia al Hospital Universitario Dexeus de Barcelona para realizarle más pruebas.

Aprilia informó que el español no tiene «fracturas visibles» tras ser examinado del codo izquierdo y la pierna derecha: «Tras el accidente en la curva 7, Jorge Martín fue trasladado al centro médico del circuito para ser examinado, principalmente en el codo izquierdo y la pierna derecha. Los exámenes realizados en el centro médico no revelaron fracturas visibles, pero se decidió trasladar a Martín al Hospital Universitario Dexeus de Barcelona para realizarle más pruebas».

Es la sexta caída para el piloto de San Sebastián de los Reyes. Durante el GP de Cataluña de MotoGP se fue al suelo cinco veces. La primera caída tuvo lugar en el FP1 del viernes en la curva 12, y por la tarde también cayó en la práctica, esta vez en la curva dos. El sábado sufrió dos caídas, una en la Q1 en la curva cinco y otra en la sprint en la curva 10. El domingo le tiró Raúl Fernández entrando a la cinco.