Los españoles han dejado de comprar viviendas. El encarecimiento de la financiación y la falta de oferta está terminando de expulsar a los compradores que todavía intentaban adquirir una casa en propiedad. Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la compraventa de viviendas bajó en marzo un 2,2% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.295 operaciones.

Los agentes inmobiliarios han comenzado a advertir de la llegada de un gran frenazo en las operaciones inmobiliaria. Prevén que se estabilice a lo largo de 2026, tras alcanzar el año pasado el máximo de transacciones desde 2007.

El portavoz de Idealista, Francisco Iñareta, ha explicado que esta reducción de las compraventas en marzo, por tercer mes consecutivo, podría interpretarse como un «cambio de ciclo» o una «estabilización a nivel nacional del apetito comprador».

Iñareta pone en valor que los altos precios alcanzados por la vivienda y el encarecimiento de la financiación «parecen ser los responsables de la retirada de la demanda» y, por tanto, adelantan una «estabilización de precios a medio plazo».

Los datos del INE reflejan, sobre todo, que la cifra de operaciones ha estado lastrada en gran medida por las operaciones sobre viviendas nuevas, que se desplomó un 10,2% interanual, frente al estancamiento de la vivienda usada (+0,2%), que ya concentra cerca del 79% de las transacciones.

Dificultad de acceso al crédito

El comportamiento del mercado en los próximos meses estará condicionado por la evolución de los tipos de interés y el Euríbor, marcado a su vez por la incertidumbre del entorno internacional que podría derivar en una inflación que afecte al mercado inmobiliario.

A ello se le suma el encarecimiento de los costes de construcción, que haría más difícil construir nueva vivienda que aumente la oferta y, a su vez, un posible endurecimiento de la política monetaria por parte del Banco Central Europeo (BCE) encarecería la financiación, un instrumento al que necesitan acceder el 75% de los compradores. Es decir, 3 de cada 4 españoles que se quieren comprar una casa.

Desde el gestor hipotecario Finteca advierten de que esta posible medida podría impactar directamente en el acceso: «Supondría un golpe directo al acceso a la vivienda y los principales afectados serían los jóvenes», advierten.

Los jóvenes, atrapados en el alquiler

En su análisis, el ajuste del mercado ya no depende solo de precios u oferta, sino de la capacidad real de los compradores para entrar:

«Limitar la financiación en el sentido que ellos consideren, teniendo en cuenta también que el Euribor va en aumento, hace que todo el mundo, pero especialmente los jóvenes, tenga que darse prisa y aprovechar el momento de ahora para tomar una decisión con respecto a la vivienda», explica Yogi Thadhani, Country Manager de Finteca.

Este contexto, asegura, está ampliando la brecha entre perfiles y consolidando un mercado cada vez más excluyente: «Estamos viendo que quien tenga un ahorro o una ayuda familiar podrá comprar, pero el perfil joven queda totalmente atrapado en alquileres, que ya empieza a ser un bucle y perdiendo totalmente su capacidad de ahorro para luego poder invertir a largo plazo».

Así, la combinación de desplome de la obra nueva, encarecimiento del crédito y posibles restricciones adicionales está configurando un mercado donde el principal problema ya no es la intención de compra, sino la capacidad real de acceder a ella.