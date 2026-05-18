Oficial: el Real Madrid anuncia el adiós de Carvajal

Dani Carvajal ya es oficialmente historia viva del Real Madrid. El club blanco anunció este lunes que el capitán madridista pondrá punto final a su etapa en el Santiago Bernabéu al término de la presente temporada, cerrando así una de las trayectorias más brillantes, exitosas y representativas que se recuerdan dentro de la entidad.

El Real Madrid llevaba semanas trabajando en una despedida a la altura de la leyenda que representa Carvajal dentro del club. Y este sábado, coincidiendo con el último partido de Liga en el Bernabéu frente al Athletic, el estadio rendirá homenaje a uno de los grandes símbolos del madridismo moderno.

Porque hablar de Carvajal es hablar de un futbolista que lo ha ganado absolutamente todo vestido de blanco. El lateral derecho abandona el Real Madrid tras 23 temporadas en el club, 10 en la cantera y 13 en el primer equipo, dejando un palmarés gigantesco de 27 títulos.

Pero por encima de todo hay una cifra que resume perfectamente la dimensión de su carrera: seis Champions. Seis. Una gesta histórica que le convierte en uno de los cinco únicos futbolistas en toda la historia capaces de alcanzar semejante registro. Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París y Londres. Carvajal estuvo en todas. Y no como actor secundario precisamente. El de Leganés fue pieza fundamental en una de las épocas más dominadoras que ha vivido jamás el fútbol europeo. Un futbolista de carácter, competitivo hasta el extremo y absolutamente identificado con la exigencia que supone vestir la camiseta del Real Madrid.

Además, el club quiso recordar algunos de los grandes momentos individuales de su carrera, como su inclusión en el Once Mundial FIFPro de 2024, el reconocimiento dentro del mejor once masculino de la FIFA o aquel gol en la final de Wembley frente al Borussia Dortmund que terminó de agrandar todavía más su leyenda.

Carvajal se marcha tras disputar 450 partidos con el Real Madrid y marcar 14 goles. Pero su legado va muchísimo más allá de los números. Porque representa como pocos lo que significa crecer en La Fábrica, soportar la presión del Bernabéu y mantenerse durante más de una década compitiendo al máximo nivel.

También deja huella con la selección española, con la que conquistó la Eurocopa de 2024 y la Nations League de 2023. Florentino Pérez quiso despedirle con un mensaje muy emotivo, definiéndole como «una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera». Y probablemente no exista una definición mejor.

Porque Carvajal no sólo se marcha siendo uno de los futbolistas más laureados de la historia del club. Se marcha siendo exactamente lo que cualquier canterano sueña con ser cuando entra por primera vez en Valdebebas: una leyenda del Real Madrid.

Comunicado del Real Madrid

El Real Madrid C. F. y nuestro capitán Dani Carvajal han acordado poner fin a una etapa maravillosa como jugador de nuestro club al término de la presente temporada.

El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial.

Carvajal es uno de los cinco jugadores que a lo largo de toda la historia del fútbol han logrado ganar 6 Copas de Europa, y ha formado parte de un equipo que ha protagonizado una de las épocas más brillantes de nuestra historia.

Llegó al Real Madrid en el año 2002 y ha defendido nuestra camiseta durante 23 temporadas: 10 en la cantera y 13 en el primer equipo, con el que ha conseguido 27 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España.

A nivel individual, Carvajal fue incluido en el Once Mundial de FIFpro 2024, consiguió el Premio The Best al Once Masculino de la FIFA 2024 y fue designado el Mejor jugador de la final de la Champions 2024, en la que marcó un gol.

Carvajal ha disputado 450 partidos con nuestro equipo, en los que ha marcado 14 goles.

Con la selección de España, ha jugado 51 partidos, proclamándose campeón de la Eurocopa en 2024 y de la Liga de Naciones en 2023.

Para el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, “Dani Carvajal es una leyenda y un símbolo del Real Madrid y su cantera. Su imagen junto a nuestro querido y recordado Alfredo Di Stéfano poniendo la primera piedra de la Ciudad Real Madrid quedará para siempre en el corazón de todos los madridistas y en la historia de nuestro club. Carvajal ha representado siempre los valores del Real Madrid de manera ejemplar. Esta es y será siempre su casa”.

El Real Madrid le desea a Dani Carvajal y a su familia todo lo mejor en esta nueva etapa de su vida.

El estadio Santiago Bernabéu le rendirá homenaje este sábado con motivo del último partido de Liga que disputará nuestro equipo.