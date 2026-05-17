Vinicius da la cara en Sevilla y adelanta al Real Madrid en el penúltimo partido de Liga

Vinicius adelantó al Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán en el encuentro del equipo blanco ante el Sevilla en la penúltima jornada de Liga. El jugador brasileño aprovechó una jugada rara en el área, en la que controló Mbappé y Vinicius llegó desde atrás para disparar de primeras y superar a Vlachodimos, portero del club andaluz.

El brasileño, que no ha dejado de dar la cara en estos encuentros tan difíciles del Real Madrid al no jugarse nada, marcó el 0-1 en el Pizjuán en un partido de la penúltima jornada de Liga. Vinicius aprovechó ese rechace tras el control de Mbappé y marcó un gran gol en el que es su decimosexto tanto en esta Liga, un muy buen dato.

Sevilla y Real Madrid se miden en un encuentro con poca emoción, ya que el conjunto madrileño sabe que será segundo en Liga haga lo que haga en los dos encuentros que quedan y los andaluces todavía no tienen sellada la permanencia, pero sí virtualmente por los enfrentamientos que hay de otros equipos.