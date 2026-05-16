Mourinho quiere a una leyenda del Real Madrid de ayudante

A pesar de que aún no ha hablado con Florentino Pérez, José Mourinho ya sabe que el Real Madrid le quiere. El técnico luso quiere contar en su cuerpo técnico con un ex jugador del club tal como hizo con Karanka en su primera etapa. Su favorito sería Raúl González pero su regreso a la casa blanca de la que se marchó hace un año ahora no parece posible.

José Mourinho es el primer candidato para entrenar al Real Madrid la próxima temporada, aunque no el único. Mou, que ya sabe lo que es sentarse en el banquillo del Bernabéu, tiene muy claro que una de sus primeras medidas si acaba regresando a la casa blanca será la de contar en su cuerpo técnico con un ayudante que haya sido jugador del Madrid.

Lo hizo en su primera etapa cuando pretendió incorporar a Raúl al cuerpo técnico, pero el entonces ‘7’ del Real Madrid quería seguir sintiéndose futbolista y prefirió emigrar al Schalke. Mourinho tiró de Karanka, al que convirtió no sólo en un escudero leal, sino en un entrenador capacitado. Ahora, Aitor recuerda con cariño su etapa al lado de Mou desde su cargo de director deportivo de la Federación Española de Fútbol.

La táctica de Mou

Trece años después, José Mourinho quiere repetir la jugada. Si Florentino Pérez finalmente da el paso y contacta con él, el técnico de Setúbal quiere volver a rodearse de un ex jugador del Real Madrid, además de algunos de los ayudantes que ya se llevó hace meses del Fenerbahce rumbo al Benfica. Eso incluye técnicos asistentes y un preparador físico, aunque habría que determinar cuál sería el papel de Antonio Pintus en su equipo de trabajo.

Mourinho querría que esa figura fuera Raúl González, pero se topa con la realidad. El ex entrenador del Castilla no salió del Real Madrid de la mejor forma posible hace unos meses y su vuelta se antoja imposible. Sí que hay alguno de sus ex jugadores, como Diego López, que están en el filial madridista y podrían acompañarle en su regreso al Madrid.

La conversación entre Florentino Pérez y José Mourinho no se producirá hasta que el Benfica tenga cerrada su participación en la Liga portuguesa, en la que se está jugando el segundo puesto con el Sporting de Portugal, el último que da acceso a disputar la próxima edición de la Champions. Este lunes el Benfica no pasó del empate ante el Braga en Da Luz y el Sporting acaba de adelantar a los de Mourinho en la clasificación. El eterno rival de la ciudad tiene ahora dos puntos de ventaja a falta de una jornada.

Todos los caminos del Real Madrid parecen conducir a Mourinho, pero habrá que esperar hasta la conversación definitiva entre el entrenador y el presidente del club blanco. Será entonces cuando Mou tenga que elegir entre la lista de exjugadores disponibles, quién entrará a su cuerpo técnico.