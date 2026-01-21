Karanka confiesa que Mourinho pudo regresar al Real Madrid: «Hubo acercamientos»

Aitor Karanka ejerció como segundo entrenador de José Mourinho durante las tres temporadas que el portugués dirigió al Real Madrid. Juntos, vivieron una de las etapas más intensas de la historia del club, en la que conquistaron tres títulos y comenzaron a construir el camino hacia los éxitos de las siguientes campañas. Mou dejó el banquillo blanco en 2013, y desde entonces ha habido rumores de una posible vuelta en diferentes momentos. «Hubo acercamientos», ha reconocido Karanka sobre esta posibilidad.

El técnico portugués ha dirigido a un total de seis equipos desde que abandonara el Real Madrid: Chelsea, Manchester United, Tottenham, Roma, Fenerbahce y, ahora, Benfica. Curiosamente, Mourinho no se ha medido al conjunto de la capital española en partido oficial desde su salida. Un dato que, salvo sorpresa, se romperá el próximo martes en el Estádio da Luz. Benfica y Real Madrid se miden en la última jornada de la fase de liga de la Champions, en un partido que supondrá el reencuentro entre José Mourinho y Álvaro Arbeloa, su gran baluarte en el vestuario durante su etapa como merengue.

Sobre si Mourinho ha estado cerca de regresar el Real Madrid como entrenador, Aitor Karanka ha desvelado que existió la posibilidad: «Creo ha tenido alguna ocasión (de fichar por el Real Madrid)». Durante su entrevista en en El Cafelito de Josep Pedrerol, el ex futbolista ha reconocido el hecho, pero sim profundizar en cuándo se produjeron estos movimientos. «Por lo que yo sé, en algún momento sí (hubo acercamientos). Ya no me acuerdo hace cuánto tampoco…», ha señalado Karanka.

💣 ¡’BOMBAZO’ de Aitor @Karanka en @CafelitodeJosep! 🗨️»¿Mourinho? Hubo acercamientos con el Real Madrid, pero…» 👉Podcast completo este jueves a las 15:30 en Youtube y Spotify.pic.twitter.com/E4uxihvXYx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) January 21, 2026

Los motivos de que no se concretara el regreso de José Mourinho también los ha explicado el técnico español: «Por momentos de fútbol… Quizá era mitad de temporada o Mourinho estaba en otro proyecto. A nadie la sorprende la relación de Jose Mourinho con el presidente del Real Madrid». Respecto a las cualidades de Mou, destaca su «honestidad y la forma de ser», señalando que «es lo mejor que tiene». También le destaca como uno de los detonantes del fin de la era de Pep Guardiola en el FC Barcelona: «Le sacó de quicio».

Karanka valora la llegada de Arbeloa

El que fuera segundo entrenador del Real Madrid también ha hablado de la llegada de Álvaro Arbeloa al banquillo merengue. Un jugador al que ya dirigió, junto a Mourinho, en sus tres años como técnico en la Casa Blanca. «Ahora, en el Madrid, hay un entrenador que es español. Para la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), contar con entrenadores formados en España es bueno. Esperemos que dure mucho», ha destacado un Aitor Karanka que en la actualidad ejerce como director técnico de desarrollo y de la Selección absoluta masculina.