Arbeloa: «Ni un reproche al Getafe, hace lo que les permiten»

Álvaro Arbeloa atendió a los medios de comunicación tras la derrota del Real Madrid contra el Getafe en el Santiago Bernabéu. Los blancos se sintienton impotentes ante un conjunto azulón que hizo un golazo y que estuvo bien plantado para desactivar a los madridistas. Los blancos tiran muchas de sus opciones de pelear por la Liga y se quedan a cuatro puntos del Barcelona.

Sobre que calificativo se le puede poner al equipo, comentó lo siguiente: «Quedan 36 puntos y nadie va a tirar la toalla. Esto es el Real Madrid y aquí no se va a rendir nadie. Pensamos en recortar la distancia empezando por Vigo». Al ser preguntado si ha sido el peor partido de este equipo, fue claro: «Creo que hemos tenido ocasiones más claras que el Getafe. Podemos hacer las cosas mejor, pero lo hemos intentado. Hemos tenido oportunidades muy claras y merecíamos hacer un gol. El fútbol no va de merecer. El Getafe hizo un gran trabajo y no pasó nada que no supiéramos que iba a pasar».

Al ser preguntado por sus objetivos, dijo que «quedan 36 puntos». «Tras una derrota como la de hoy las cosas se ven muy negras, pero tenemos que ir a Vigo y luego a por el City. Aquí nadie tira nada. Al esfuerzo de mis jugadores hoy no le voy a poner ni un pero». «Tenemos grandes jugadores, una gran plantilla y futbolistas. Hemos merecido hacer más goles. Han marcado un gran gol y no hemos sabido a aprovechar nuestras oportunidades», comentó.

«Han sido partidos diferentes con el de Pamplona. Nos ha costado enfrentar a un equipo tan cerrado. Es verdad que tendemos a buscar a Vinicius, pero deberíamos ser capaces de tener amenaza por los dos lados. Pero bueno, el árbitro ha permitido pérdidas de tiempo. Ni un reproche al Getafe, hace lo que les permiten», aseguró.

«Podemos jugar mejor, no podemos reprochar nada. Si hay un responsable de la derrota soy yo, lo asumo. Sólo me queda mejorar con los jugadores», aseguró. Sobre los cambios, explicó que buscaban «ser más agresivos». «Con el de Dean es que Alaba tenía una pequeña sobrecarga y queríamos ser más agresivos en la conducción con los centrales. Con Carvajal más amplitud por fuera. Entiendo que el cambio de Thiago lo hayan pitado, pero ha hecho un grandísimo partido y tiene que estar muy contento de lo que ha hecho. Su cambio no ha sido por rendimiento, sino al revés», añadió.

«Son cosas que no pueden pasar la de Mastantuono. No sé lo que le ha dicho, pero si le ha expulsado será por algo. Las amarillas son producto del juego que nos harán tener dos bajas importantes en Vigo», finalizó.