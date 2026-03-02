Un semivacío Bernabéu despide al Real Madrid con una tremenda pitada

El Bernabéu terminó despidiendo con una sonora pitada al Real Madrid tras perder contra el Getafe en casa. Los blancos tiraron por tierra muchas de sus opciones ya no de ganar la Liga, sino siquiera de pelearla, y su afición se lo hizo saber. Un madridismo muy cansado de sentir desde hace demasiado tiempo que sus jugadores no están a la altura de lo que representa el escudo del Real Madrid.

El Real Madrid se mostró impotente ante los de Bordalás, que ganaron con un golazo de Satriano de volea. Desde 2008 los azulones no asaltaban el estadio Santiago Bernabéu. El tanto llegó en la primera mitad, pero es que los madridistas se mostraron incapaces de, ni siquiera, hacer el empate ante un conjunto azulón muy bien plantado.

Con esta derrota, el Real Madrid se queda segundo a cuatro puntos del Barcelona y todo lo conseguido hasta hace 10 días, cuando eran líderes, lo han tirado por la borda con dos derrotas consecutivas, algo que no sucedía desde mayo de 2019. Y lo peor es que el madridismo siente que por delante queda lo peor, con el Manchester City esperando a la vuelta de la esquina.