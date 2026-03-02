Drama para Balaídos: Huijsen, Carreras y Mastantuono sancionados contra el Celta

Final dramático para el Real Madrid ante el Getafe. La derrota deja a los blancos a cuatro puntos del Barcelona en la clasificación de la Liga. Pero el principal problema es que esta derrota conlleva consecuencias importantes para el próximo partido ante el Celta. Franco Mastantuono, Dean Huijsen y Álvaro Carreras serán baja para la visita a Balaídos. El argentino vio la roja y los españoles cumplirán ciclo de amarillas.

Todo comenzó con la amarilla a Huijsen en el minuto 68 por una entrada por detrás sobre Luis Vázquez. El central regresaba al equipo tras superar su pequeña lesión en el gemelo de la pierna derecha que le había hecho perderse los dos últimos partidos. Entró en el 55 sustituyendo a David Alaba y 13 minutos después veía la cartulina que le impedirá estar en Balaídos al sumar su quinta amarilla.

Lo mismo le pasó a Carreras, que también vio su quinta tarjeta amarilla y cumplirá ciclo la próxima jornada. En el caso del lateral fue cerca del final, en el 89, por una falta clara en la banda cuando no tenía opción alguna de alcanzar el balón. Con la ausencia de Álvaro será el turno para Fran García. Pero el gran problema del Real Madrid reside en el centro de la defensa.

Sin Huijsen, Arbeloa se queda con Alaba y Rüdiger como únicos centrales, y con la duda de Asencio, baja por una contractura cervical sufrida en el choque contra el Benfica en el Santiago Bernabéu. Tampoco estaba Militao, que continúa fuera de los terrenos de juego por lesión y todavía le queda un tiempo para volver.

La otra baja confirmada para Balaídos es la de Mastantuono. El extremo argentino vio la roja directa en el minuto 94 de partido por decirle algo al árbitro. Muñiz Ruiz no lo dudó, paró el juego y le mostró el camino de los vestuarios. Habrá que esperar a la publicación del acta para conocer exactamente qué le dijo y por qué fue expulsado, pero lo cierto es que Franco no estará en la convocatoria del Real Madrid para Balaídos el próximo viernes.