Convocatoria del Real Madrid contra el Getafe: Camavinga, baja contra el Getafe; Huijsen y Rodrygo regresan

La convocatoria del Real Madrid para el encuentro que enfrenta a los blancos y Getafe en el estadio Santiago Bernabéu tiene como gran novedad el regreso de Rodrygo Goes, que se ha recuperado de la lesión que sufrió en la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid y que le ha dado más problemas de los esperados. El delantero regresa en un momento clave de la temporada para ayudar a sus compañeros. En cuanto a los canteranos, hay que destacar la presencia de Thiago Pitarch, que está en dinámica del primer equipo, Cestero, Manuel Ángel y Palacios. Sergio Mestre hace las labores de tercer portero.

Por otro lado, tambié ha superado sus molestias Huijsen, que está en la convocatoria, aunque será suplente. No está Eduardo Camavinga, que no se pudo entrenar este domingo por unos probemas bucales que, finalmente, le han impedido estar disponible.

Además, Arbeloa tiene la enfermería más cargada de lo deseado. El salmantino no podrá contar con Asencio, que, tras el golpe que sufrió con Camavinga, tiene afectadas las cervicales. Además, siguen con sus diferentes procesos de recuperación Bellingham, Militao, Ceballos y Mbappé.

Mbappé ha iniciado un tratamiento conservador para recuperarse de la lesión que sufre en el ligamento colateral izquierdo de la rodilla izquierda. El francés está casi descartado para el encuentro de ida de los octavos de final de la Champions contra el Manchester City, por lo que el objetivo es que sí pueda jugar la vuelta, que se celebrará una semana después en el Etihad.

Sin margen de error

Tras ver cómo el Barcelona ganaba, con un grandísimo Lamine Yamal, al Villarreal en el Camp Nou, donde hizo tres goles ante los amarillos, el Real Madrid saltará a jugar el partido contra el Getafe a cinco puntos de los azulgranas. Por lo tanto, no pueden ceder ningún punto si no quieren ver cómo se les complica el campeonato nacional.

Hay que recordar que el Real Madrid tiene una semana libre de partidos, ya que no juega las semifinales de la Copa del Rey, por lo que, tras el encuentro contra el Getafe, no volverá a disputar otro partido hasta el próximo viernes, cuando se medirá al Celta en Balaídos. Un día poco habitual para que los blancos jueguen en Liga.

Convocatoria del Real Madrid