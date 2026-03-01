Muñiz Ruiz, el árbitro que condenó al Real Madrid en Cornellá, pitará el partido contra el Getafe

El Comité Técnico de Árbitros ha decidido que Alejandro Muñiz Ruiz sea el encargado de dirigir el encuentro que enfrentará este lunes en el estadio Santiago Bernabéu a Real Madrid y Getafe. En el VAR estará el madrileño Valentín Pizarro Gómez.

El historial del árbitro gallego es extenso y cabe recordar que en diciembre de 2024 la FIFA le renovó como internacional después de perpetrar el escándalo de Cornellá, donde perdonó una tarjeta roja a Carlos Romero por su falta criminal sobre Kylian Mbappé. No sólo no le expulsó, sino que más tarde el defensa del Espanyol acabó marcando el gol de la victoria que alejó al Real Madrid de aquella Liga.

Esta temporada dirigió en el estadio Santiago Bernabéu el encuentro que enfrentó a Real Madrid y Sevilla. En ese encuentro no dejó a nadie contento. Su primera acción polémica llegó en el minuto 37, cuando perdonó una roja directa a Marcao. La expulsión era clara, porque el central del Sevilla entró con los tacos por delante al tobillo de Rodrygo, que por suerte para su físico elevó el pie a tiempo evitando una patada criminal. El brasileño sólo vio amarilla y la falta acabó significando el gol de Jude Bellingham para el Real Madrid.

Por otro lado, el Sevilla pidió la expulsión de Rodrygo, que tenía amarilla por simular un penalti, en el segundo tiempo por una entrada muy leve sobre el propio Marcao, pero finalmente fue el defensa quien acabó en la calle por una segunda amarilla muy clara. Esas fueron las mayores incidencias sobre el césped en cuanto a tarjetas, aunque antes Muñiz Ruiz desesperó al entrenador del Sevilla.

El colegiado expulsó también a Matías Almeyda por doble amarilla por el siguiente motivo que recogió en su acta: «realizar observaciones de forma insistente». Realmente fueron protestas muy leves, pero el peor árbitro del CTA aplicó dos veces contra el técnico argentino la ley del miedo implantada por Medina Cantalejo y mantenida por el nuevo presidente, Fran Soto. Ésta, prohíbe hacer cualquier queja que pueda poner en duda el criterio del árbitro.