Mbappé, casi descartado ante el City: el Real Madrid cruza los dedos para tenerlo en la vuelta

Kylian Mbappé tiene muy complicado estar disponible para Arbeloa para la ida de los octavos de final de la Champions que enfrentará a Real Madrid y Manchester City el próximo 11 de marzo en el estadio Santiago Bernabéu. De hecho, se puede decir que desde Valdebebas se le da por descartado. El francés tenía que parar antes o después por la lesión que sufre en el ligamento colateral externo y se espera que esté unas tres semanas apartado de los terrenos de juego.

Por lo tanto, tras no jugar contra el Benfica el pasado martes, ser baja segura contra Getafe y Celta, tampoco se espera que esté contra los de Guardiola en el partido de ida. Dependiendo de sus sensaciones, podría regresar contra el Elche o, como se espera y, sobre todo, se desea, poder encontrarse totalmente recuperado para la vuelta que se celebrará el 17 de marzo en el Etihad.

Cuando Mbappé se lesionó la rodilla, contra el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu, los servicios médicos del Real Madrid estipularon que iba a tener que estar unas tres semanas en la enfermería, pero finalmente estuvo 11 días parado y, después, lo jugó todo hasta que se volvió a hacer daño. Ahora sí parece que frenará el tiempo necesario para que el tratamiento conservador al que se está sometiendo surta el efecto deseado.

La opción de pasar por el quirófano está totalmente descartada, ya que ni es necesario ni, además, pondría en riesgo su temporada con el Real Madrid y el Mundial con Francia, algo que el delantero no está por la labor de que suceda. Con este tratamiento conservador, en el que los servicios médicos del Real Madrid estarán en contacto con galenos externos de la máxima confianza de Mbappé, tienen como objetivo recuperar una rodilla que no ha dejado de dar problemas al francés desde el pasado 7 de diciembre.

Esta dolencia le llevó a ser suplente y no jugó ni un solo minuto contra el Manchester City en la fase de liga de la Champions. Esa misma mañana fue examinado por el doctor Leyes, una eminencia en el tratamiento de lesiones de rodilla, para descartar una lesión mayor. A pesar de las molestias, jugó los siguientes partidos, pero en una sesión a puerta abierta en el estadio Alfredo Di Stéfano el 30 de diciembre volvió a resentirse. Sufrió un esguince que le obligó a perderse el partido de Liga contra el Betis y la semifinal de la Supercopa de España contra el Atlético de Madrid. Jugó 15 minutos en la final contra el Barcelona, estuvo ausente en la Copa del Rey durante la debacle de Albacete y, desde entonces, había jugado todo hasta que tuvo que parar frente a la Real Sociedad.

Momento Rodrygo

Rodrygo regresa justo a tiempo de su última lesión para ser importante. Arbeloa va a seguir jugando con el 4-4-2 que, con dificultades, le va funcionando. Por lo tanto, en ataque Vinicius es fijo y a su lado, mientras Mbappé esté lesionado, Gonzalo y, sobre todo, Rodrygo serán los compañeros del brasileño.