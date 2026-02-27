Eliminatoria corta para el Real Madrid ante el Manchester City: jugará la ida el 11 y la vuelta el 17 de marzo

El Real Madrid jugará la ida de los octavos de final de la Champions contra el Manchester City en el estadio Santiago Bernabéu el 11 de marzo, mientras que la vuelta se celebrará el 17 del mismo mes en el Etihad. Por lo tanto, los blancos tendrán una eliminatoria corta. Por otro lado, el Barcelona jugará en St. James Park contra el Newcastle el 10 de marzo y en el Camp Nou el 18 a las 18:45 horas, mientras que el Atlético recibirá al Tottenham también el 10 de marzo en el Metroplitano y jugará en Londres el 18 a las 21:00.

Las otras cinco eliminatorias de los octavos de final de la Champions han deparado los siguientes enfrentamientos: Bodo Glimt-Sporting de Portugal, PSG-Chelsea, Galatasaray-Liverpool, Atlanta-Bayern y Leverkusen-Arsenal.

Viejos conocidos

La eliminatoria contra el Manchester City significará la quinta temporada consecutiva en encontrarse en unas eliminatorias de Champions. Esta temporada, además, ya se han enfrentado en la fase de liga, en un duelo que terminó con el conjunto de Guardiola ganando 1-2 en el Santiago Bernabéu. Esa victoria de los de Guardiola igualó el balance de enfrentamientos entre los blancos y los de Pep: 15 duelos, cinco victorias del Madrid, cinco en Mánchester y cinco empates, con un gol más para los del Etihad (26-25).

Aun así, el Real Madrid conserva buenos recuerdos de sus enfrentamientos frente al conjunto de Guardiola, al que ha conseguido eliminar en sus dos eliminatorias más recientes: la pasada campaña, con una exhibición de Mbappé, y la anterior, con aquella inolvidable tanda de penaltis en Mánchester que encumbró a Lunin como héroe, acostumbrado a vivir a la sombra de Courtois.

En el resto de cruces ha pasado de todo. El conjunto inglés pasó por encima del Real Madrid en la 22-23, resarciéndose en parte de otra eliminatoria histórica, la de la 21-22, marcada por aquella remontada milagrosa de un equipo blanco al filo del abismo gracias a un doblete de Rodrygo. Fue en semifinales, igual que en su primer enfrentamiento, en la 15-16, con Pellegrini al mando del equipo inglés, y también entonces sirvió como antesala de un título blanco. Eso sí, los de Guardiola se adjudicaron los octavos de la 19-20.