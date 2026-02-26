Las disculpas no son suficientes para el Palacio: pitos a Scariolo antes del Real Madrid-Bayern

Las disculpas y la autocrítica de Sergio Scariolo tras la derrota del Real Madrid en la final de la Copa del Rey no le han bastado al Palacio y este jueves, antes del partido de la Euroliga contra el Bayern de Múnich parte de la afición madridista pitó al entrenador. Sucedió durante la antesala, cuando tras presentar a los jugadores, a los que no silbaron, el speaker del pabellón nombró al italiano escuchó una sonora pitada.

En ese momento el recinto aún no se había terminado de llenar, pero cientos de madridistas pitaron durante la presentación del encuentro a un Scariolo que salió tocado de la Copa. En la previa del choque en Valdebebas, el italiano hizo más autocrítica que en la sala de prensa del Roig Arena con el batacazo ante el Baskonia aún en caliente.

Así habló Scariolo en su primera valoración tres días después de lo sucedido: «El brillantísimo inicio del primer cuarto nos bajó la humildad, la energía, esa rabia con la que tienes que competir (el partido arrancó con un parcial de 13-2). Asumo, en este sentido, toda la responsabilidad. Desde luego no se volverá a repetir. Vas aprendiendo de los errores, pero una vez que aprendes tienes que volver a centrarte en el futuro». En el primer choque en casa desde entonces, pitada del Palacio.