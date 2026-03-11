El Real Madrid tiene a tiro un récord único en la Euroliga

El Real Madrid busca un récord único en la Euroliga. Si el equipo blanco consigue mantener hasta el final de la fase regular su cifra de derrotas como local, alcanzará una marca inédita en la competición. Los de Sergio Scariolo afrontan el partido contra el Valencia Basket, segundo clasificado, con un balance imponente en su feudo (14-1). El único tropiezo en el Palacio se produjo el pasado 13 de noviembre ante el Panathinaikos y desde este jueves tiene cuatro obstáculos para hacer historia.

De hecho, la visita del Valencia Basket es a priori más complicada de los cuatro encuentros que le quedan al Real Madrid en casa. Indudablemente, su gran fortaleza en esta Euroliga, la cual alivia su amplio número de derrotas como visitante (5-10), es mostrar su versión más seria y en ocasiones arrolladora en el Palacio, donde han caído equipos como el Fenerbahce, actual líder y campeón de Europa, Mónaco, subcampeón de la pasada Euroliga, u Olympiacos, tercero.

Tras el Valencia, contra el que buscarán un triunfo vital y dar un paso más al récord, recibirán dentro de dos semanas a Hapoel Tel Aviv y Anadolu Efes y el 16 de abril cerrarán la fase regular frente al Estrella Roja. Es decir, lo que le queda al Real Madrid en el Palacio son dos rivales del top 10 y el equipo de Pablo Laso, actual penúltimo de la Euroliga.

Desde el cambio de modelo que tuvo lugar en 2016, cuando se eliminaron los grupos y se impuso el formato todos contra todos, ningún equipo ha logrado dejar su contador de derrotas en sólo una. Y, de momento, el Real Madrid lo está consiguiendo con más dificultad, ya que a partir de esta temporada aumentaron de 18 a 20 los participantes en la fase regular, es decir, dos partidos más como local.

El Real Madrid busca lo imposible

Los precedentes recientes que más se han acercado es el del Barcelona en la temporada 2023-24 (15-2 en el Palau Blaugrana), el Fenerbahce en Estambul ese mismo curso y el del Maccabi en la 2022-23. Así todo, el propio Scariolo dijo este miércoles en la previa del Real Madrid-Valencia Basket que ve complicado que la racha se alargue hasta el récord, que se establecería por primera vez en la historia en 18-1.

«Es difícil pensar que por decreto terminemos con una sola derrota, sería casi único en la historia de la Euroliga. Lo intentaremos, aunque también tenemos que ser capaces de ganar fuera de casa», comentó el técnico italiano, que no quiso pasar por alto el déficit a domicilio. El Real Madrid, en el más optimista de los casos, cerraría el balance actual en 9-10. Para ello, tiene que ganar los cuatro duelos que le faltan como visitante: Zalgiris Kaunas, Baskonia, Olympiacos y Fenerbahce.

Pero antes de eso, al Real Madrid le espera un partido ante un Valencia Basket con sed de venganza tras lo ocurrido en la Copa del Rey de la que era anfitrión. Los triples de Mario Hezonja en los últimos segundos privaron a los de Pedro Martínez de una victoria memorable en el Roig Arena y ahora los blancos quieren golpear de nuevo para empatar a todo en la tercera posición del campeonato europeo.