El Palacio ‘indulta’ a Hezonja tras sus explosivas palabras y vuelve a pitar a Scariolo

El Palacio de los Deportes indultó a Mario Hezonja tras sus explosivas palabras de la semana pasada en el vestuario del Real Madrid y volvió a tomarla con Sergio Scariolo, fruto del enfado por la derrota en la final de la Copa del Rey que aún duele en el madridismo. La afición madridista dedicó una sonora pitada al entrenador italiano en la previa del partido de este jueves en la Euroliga contra la Virtus Bolonia.

Los pitos al entrenador italiano tuvieron algo más de fuerza que los del anterior encuentro frente al Bayern de Múnich, aunque el equipo blanco lo ganó de paliza. El Palacio sí reconoció el alto rendimiento de Hezonja a lo largo de esta temporada y no silbó al croata a pesar de sus declaraciones del pasado jueves en las que criticaba a los aficionados que pitaron a Scariolo.

«No estamos aquí para escuchar esta mierda. Todo el mundo tiene que estar con el equipo. Nosotros dando el máximo por el Real Madrid y si no te sientes así o no quieres, no vengas al partido y ya está», expresó Hezonja.

Por su parte, Scariolo explicó que el motivo de asumir toda la responsabilidad del batacazo en Valencia era precisamente recibir él mismo la reprimenda del madridismo y evitársela a los jugadores. Algo que ha vuelto a ocurrir este jueves. «Es una expresión de la decepción. Pretendía que los jugadores saliesen arropados», afirmó el técnico del Real Madrid.

Segunda pitada seguida a Scariolo

En lo deportivo, el Real Madrid busca contra la Virtus su segunda victoria consecutiva en casa para seguir escalando gracias a su fortaleza como local. Los blancos son cuartos con 18 triunfos, los mismos que Olympiacos y uno menos que el Valencia Basket, al que recibirá la próxima semana en el Palacio, también en la Euroliga.