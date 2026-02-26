Scariolo protege a los jugadores: «¿Los pitos? Era lo que buscaba asumiendo toda la responsabilidad»

Sergio Scariolo atendió a los medios de comunicación tras el Real Madrid-Bayern de Múnich, partido de la jornada 29 de la Euroliga. El italiano respondió a la (obligada) pregunta de la pitada que escuchó antes del inicio del duelo y pasó a analizar el juego de los suyos, aclarando que ha felicitado a los jugadores en el vestuario y que también les ha pedido que durante la ventana FIBA «miren de vez en cuando las clasificaciones».

«Estaba muy expectante de ver cómo el equipo iba a responder después de unos días que hemos tenido que procesar la decepción de la Copa del Rey. Estoy encantado por cómo lo ha hecho, el esfuerzo defensivo, cohesión, demostrando entereza y unión. Les he felicitado. Uno estará en un lado y otro estos días y les he dicho que de vez en cuando miren las posiciones de Liga y Euroliga porque hace mucho tiempo que no las acumulaba juntas», comenzó en su valoración.

«Tras la fase de la autocrítica viene la capacidad de reconocer lo bueno que el equipo está haciendo en ambas competiciones desde el inicio de temporada de manera progresiva. Una noche útil, constructiva y de buena manera para entrar en el parón. Lástima que no podamos cabalgar un poco esta inercia. De cara al siguiente partido sólo tendremos un día con todos los jugadores para prepararlo», explicó.

«Es bueno saber que somos los mejores en casa, es un buen dato y no es que este pabellón sea Belgrado o el OAKA. Contento con eso porque no nos gusta que los aficionados salgan del pabellón con la tristeza de una derrota, a nosotros tampoco. Este año lo han vivido tan pocas veces que es un dato importante», añadió.

Scariolo y el motivo de los pitos

«Precisamente porque era lo que buscaba. En el momento que he asumido todas las responsabilidad. Habrán sido 10, si lo has contado. Un tío con 44 seguidores dirá que ha sido ‘una parte de la afición’. Es una expresión de la decepción. Pretendía que los jugadores saliesen arropados», añadió.

«Podía ser muy difícil volver a jugar un partido de Euroliga. Lo más importante era la respuesta del equipo, al margen de que ha salido un baloncesto redondo. Me voy muy contento por el como porque puedes tener un partido que te la juegas en uno contra uno, con triples, pero no entra en nuestras mejores cualidades», remarcó.

«La respuesta de todo el mundo ha sido extremadamente seria, generosa en el esfuerzo defensivo… La preocupación la comparto con otros 500 compañeros por Europa, pero hay que entender que es una situación. Los viajes al otro lado del charco son duros, complicados y la vuelta nunca es fácil», comentó Scariolo sobre los internacionales.