El Bayern mete miedo al Real Madrid metiéndole un 10-2 a la Atalanta en octavos de final de la Champions

El Real Madrid ya sabe que se medirá al Bayern de Múnich, si es que quedaba alguna duda. No conformes con el 1-6 de la ida ante la Atalanta, el conjunto germano ha vuelto a golear en su estadio, firmando un 4-1 con el que cierra los octavos de final de la Champions League con un global de 10-2. De esta forma, el clásico por excelencia de la Copa de Europa se dará en cuartos de final y lo hará con un equipo muniqués que llega lanzadísimo, confirmando en esta primera ronda eliminatoria que ha disputado las sensaciones que había dejado ya en la fase de liga.

Acostumbrados a ser un rodillo en la Bundesliga, esta temporada también lo están siendo en Europa. Prueba de ello son las dos goleadas ante los italianos, demostrando no sólo una superioridad absoluta respecto a sus rivales, a los que han ganado por ocho goles de diferencia, sino una gran efectividad en los momentos clave. Este Bayern va muy en serio y, ahora, será el Real Madrid el que deberá frenarlo, si los blancos quieren seguir con su idilio con la competición.

Esta temporada, el Bayern de Múnich ha disputado 10 partidos en Champions, con unos registros que asustan. Su fiabilidad es clara, como no podía ser de otra forma al tratarse del gigante alemán. Suman nueve victorias y sólo una derrota, ante un Arsenal que ganó todo en la fase de liga, incluyendo un 3-1 en el Emirates ante los de Múnich. En los nueve partidos que han ganado, los de Vincent Kompany suman 29 goles a favor y siete en contra. Casi nada.

En ataque están liderados por un Harry Kane que suma 10 goles en los nueve encuentros que ha disputado este curso en la máxima competición. Además, el inglés viene de marcarle un doblete en la vuelta a la Atalanta, sin tener minutos en la ida, donde fue suplente. Tampoco hay que dejar de mencionar a Luis Díaz, que vive las mejores noches de su carrera en este Bayern.

El Clásico por excelencia de Europa

El conjunto alemán viajará a Madrid para medirse a los de Arbeloa en la ida de la eliminatoria, que se celebrará en el Bernabéu el día 7 u 8 de abril. La vuelta de este Bayern–Real Madrid se jugará la semana siguiente, el 14 o 15 de abril, en el Allianz Arena. Se trata del enfrentamiento más repetido en la historia de la Copa de Europa, con un total de 28 duelos, que se han saldado con 13 victorias de los blancos y 11 de los alemanes, por otros cuatro empates.

La parte positiva para los blancos, más allá de haber recuperado plenamente la confianza tras el 5-1 contra el Manchester City en la eliminatoria, es que han ganado las últimas cuatro eliminatorias en las que se han enfrentado a los alemanes. Para remontarse a la última eliminación del Real Madrid a manos del Bayern hay que irse hasta la temporada 2011-2012, cuando el conjunto germano se metió en la final tras una fatídica tanda de penaltis para los madrileños en el Bernabéu.