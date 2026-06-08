Florentino Pérez logra el pleno: se anota la victoria en las 60 mesas electorales

Florentino Pérez ha sido reelegido este domingo presidente del Real Madrid tras haber ganado holgadamente a su rival, Enrique Riquelme. El aún presidente electo -su idea es tomar posesión del cargo el próximo martes- ha querido poner el foco en un dato que apuntala con claridad su triunfo electoral: ha sido el candidato más votado en todas y cada una de las 60 mesas en las que se dividió el censo convocado a ejercer su derecho al voto en Valdebebas.

Con mayor o menor diferencia en cada una de las mesas, Florentino ha logrado un pleno en todas ellas. Su equipo de campaña ha transmitido que este dato le ha satisfecho singularmente, en tanto que significa que ha sabido atraer apoyos en todos los estratos sociológicos, después de que uno de los objetivos de su rival, Enrique Riquelme, fuera hacerse con un buen bocado del voto joven madridista.

Prueba de ello es que quiso subrayar este dato en su primera intervención como ganador de las elecciones: «Este ha sido un gran día para el Real Madrid. Hemos ganado en todas las mesas electorales, es decir, en todas las edades. Y hemos obtenido el segundo mejor resultado de la historia en unas elecciones del Real Madrid. Es un resultado extraordinario», celebró Florentino Pérez.

«Quiero dar las gracias a todos los que han participado en esta jornada electoral. Los socios hemos demostrado responsabilidad y un gran sentido del deber, añadió el presidente electo.