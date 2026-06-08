Florentino Pérez seguirá siendo el presidente del Real Madrid hasta 2030. El legendario directivo blanco continuará al frente del club durante los próximos cuatro años tras imponerse a Enrique Riquelme en las históricas elecciones de este domingo. El máximo dirigente blanco ha logrado ganar con un porcentaje del 65% de los votos gracias al apoyo de 21.741 socios. Por su parte, el ejecutivo de la empresa Cox obtuvo 11.814 votos para aglutinar un 35% de los apoyos en estos comicios.

Florentino convocó elecciones el pasado 12 de mayo en una rueda de prensa para el recuerdo en la que denunció una campaña organizada por parte de antimadridistas y algunos medios de comunicación que le obligaba a recurrir a las urnas para someterse al voto de los socios. Ese mismo día, el presidente puso sobre la mesa la figura de Riquelme. Lo hizo sin pronunciar su nombre, sino hablando de «un empresario con acento mexicano».

Eso ocurrió hace menos de un mes y entonces era inimaginable que hubiese una persona capaz de formar una candidatura tan rápido como para llegar al plazo límite exigido por la Junta Electoral. Riquelme no sólo logró hacerlo, sino que ha plantado cara a Florentino con un 35% de los votos. Pérez, eso sí, sale reforzado por la mayoría de sus socios y gobernará en el Real Madrid hasta 2030, un año más de lo que estaba estipulado en su anterior mandato, el cual frenó de cara a estas elecciones finalmente triunfales para él.

Los argumentos sociales y deportivos de Florentino, así como su amplísimo palmarés, se han impuesto a las ambiciosas promesas de Riquelme. El alicantino, por su entereza para oponerse al presidente más laureado de la historia del Real Madrid, cierra sus primeras elecciones como una opción manifiesta de futuro.

Durante la campaña, Pérez aseguró que no vendería un club que continuará siendo de sus socios y además cerró tres fichajes: la vuelta de José Mourinho al banquillo del Santiago Bernabéu, el de Konaté, ex defensa del Liverpool, y el de Denzel Dumfries, lateral derecho del Inter de Milán, por el que pagará los 20 millones de euros de su cláusula.

Los nuevos retos de Florentino Pérez

Florentino Pérez tendrá tiempo a lo largo de los próximos días o semanas para dar más pistas o incluso desvelar el nombre del futbolista por el que realizará esa prometida oferta de 150 millones de euros, la cual supondría el traspaso más caro en la historia del Real Madrid. El presidente seguirá liderando la evolución del club y del Bernabéu, un ilusionante proyecto del que será la cabeza visible cuatro años más.

Al presidente electo le espera un verano ajetreado tanto en fútbol como en baloncesto. En cuanto a la plantilla que entrenará Mourinho, manejará junto al técnico portugués el apartado de posibles ventas, así como la adaptación de sus dos fichajes y los que están por venir. Y en baloncesto deberá dilucidar el futuro de Sergio Scariolo tras el año en blanco de su equipo con el italiano en el banquillo. Ambas secciones han cerrado una temporada para el olvido y a Florentino le queda mucha faena por acometer. Habrá decisiones difíciles de tomar en cualquier caso.

El presidente que fue elegido en 2000 y que se retiró en 2006 para después volver en 2009, ha vuelto a ganar unas elecciones 22 años después (20 desde las de Ramón Calderón). En las dos primeras venció al mítico Lorenzo Sanz y ahora ha ganado en las urnas a un Enrique Riquelme que ha sentado las bases de su candidatura en 2030 si vuelve a presentarse. El socio ha hablado y ha elegido al gran orfebre de las siete Champions League y de los 66 títulos cosechados entre las secciones de fútbol y baloncesto durante su mandato. A Florentino Pérez le queda mucha historia por hacer en el Real Madrid.