Más de 33.000 socios acudieron a votar en las elecciones del Real Madrid

El Real Madrid ha registrado una participación masiva en las elecciones a la presidencia de 2026. Más de 31.000 socios votaron presencialmente este domingo en Valdebebas y a esos votos hay que sumar una cifra próxima a los 2.000 votos por correo dando una participación de más de 33.000 socios, casi la mitad del censo madridista.

La Junta Electoral del Real Madrid había informado de que hasta las 17:00 horas de este domingo ya son exactamente 23.593 socios los que han votado en el pabellón de baloncesto de Valdebebas, es decir, un 31,37% de participación. Altísima. Los candidatos a la presidencia del club, Florentino Pérez y Enrique Riquelme, han logrado una movilización histórica en los comicios.

Este es el comunicado del Real Madrid: «La Junta Electoral del Real Madrid comunica que, a las 17:00, han votado en las elecciones a Presidente y Junta Directiva del Real Madrid que se están celebrando en el Pabellón de Baloncesto de la Ciudad Real Madrid un total de 23.593 socios. Este dato representa un 31,37% de participación. Las mesas electorales permanecerán abiertas de manera ininterrumpida hasta las 20:00»,

El Real Madrid facilitó diversas soluciones a sus socios para llegar a Valdebebas en una jornada electoral muy complicada en cuanto a movilidad por la presencia del Papa León XIV en la capital de España. La opción más recomendada por el club es el servicio de autobuses lanzadera desde tres puntos de salida que estarán habilitados hasta las 19:30, media hora antes del cierre de urnas.