Riquelme vota y anima al socio a hacerlo: «Podrían haber sido las últimas elecciones en el Real Madrid»

Enrique Riquelme votó en Valdebebas alrededor de las 11:00 horas de este domingo y luego animó al socio a ir a las urnas ante los medios. El candidato a la presidencia del Real Madrid afirmó estar «totalmente ilusionado y agradecido por quienes han podido votar una candidatura seria».

«Después de 20 años se puede votar. El compromiso que tuve con todos los socios es que, si nos presentábamos, era para intentar parar la venta del club, una línea roja, y crear un proyecto ilusionante. Lo hemos cumplido con creces, prometo que si soy presidente, esta candidatura es la ganadora. Espero que hayan podido venir a votar, sé que Madrid está colapsado. Estoy totalmente ilusionado y agradecido por quienes han podido venir a votar una candidatura seria», comenzó.

«Una candidatura social poniendo al socio en el centro de todo después de 20 años de olvido. Lo de hoy no son unas elecciones normales, es probablemente el referéndum. Si hoy el socio no llega a votar esto se hubiese convertido en las últimas elecciones del Real Madrid. Las promesas que he hecho se van a cumplir, tanto en lo social como deportivo», aseguró.

«Si el socio ha reconocido el trabajo de dos semanas, imagínense lo que podemos hacer los próximos meses. Hoy es un día muy largo y espero que todos los socios puedan votar. Muchísimas gracias y hala Madrid», finalizó Enrique Riquelme tras votar.