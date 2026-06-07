Enrique Riquelme ejerce su derecho al voto en las elecciones del Real Madrid

Enrique Riquelme ejerció su derecho al voto en el Pabellón de Baloncesto de Valdebebas este domingo poco antes de las 11:00 horas durante las elecciones en el Real Madrid. El candidato alicantino acudió a votar junto a su pareja y su Junta Directiva y se dio un baño de masas con los socios presentes. Se fotografió con varios socios a su llegada.

Con el voto del líder de la oposición, ya habrían votado los dos candidatos a ser presidente del Real Madrid. Primero lo ha hecho Florentino Pérez, que ha llegado poco antes de las 10:00 horas y casi una hora después ha llegado Enrique Riquelme. Este último apareció en el Pabellón de Baloncesto de Valdebebas en torno a las 10:45 horas de la mañana. Al igual que le pasó a su rival, él también tardó unos minutos en llegar a su mesa electoral, ya que varios socios le pidieron fotos.

A su llegada a Valdebebas, Enrique Riquelme fue recibido con aplausos y gritos a favor y en contra. Algunos le llamaron «¡mentiroso!» por lo sucedido en las últimas semanas con el desmentido del Manchester City, por Haaland, y el del agente de Klopp, tras anunciar que, si sale elegido presidente, el lunes Raúl intentará convencer al alemán para que sea su entrenador.