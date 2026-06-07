Elecciones Real Madrid 2026

Enrique Riquelme ejerce su derecho al voto en las elecciones del Real Madrid

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Enrique Riquelme ejerció su derecho al voto en el Pabellón de Baloncesto de Valdebebas este domingo poco antes de las 11:00 horas durante las elecciones en el Real Madrid. El candidato alicantino acudió a votar junto a su pareja y su Junta Directiva y se dio un baño de masas con los socios presentes. Se fotografió con varios socios a su llegada.

Con el voto del líder de la oposición, ya habrían votado los dos candidatos a ser presidente del Real Madrid. Primero lo ha hecho Florentino Pérez, que ha llegado poco antes de las 10:00 horas y casi una hora después ha llegado Enrique Riquelme. Este último apareció en el Pabellón de Baloncesto de Valdebebas en torno a las 10:45 horas de la mañana. Al igual que le pasó a su rival, él también tardó unos minutos en llegar a su mesa electoral, ya que varios socios le pidieron fotos.

A su llegada a Valdebebas, Enrique Riquelme fue recibido con aplausos y gritos a favor y en contra. Algunos le llamaron «¡mentiroso!» por lo sucedido en las últimas semanas con el desmentido del Manchester City, por Haaland, y el del agente de Klopp, tras anunciar que, si sale elegido presidente, el lunes Raúl intentará convencer al alemán para que sea su entrenador.

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