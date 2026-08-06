El Real Madrid y Vinicius llegan a un acuerdo por su renovación

Se acabó el culebrón Vinicius. Después de un año de negociaciones, acercamientos, momentos de tensión y posturas muy alejadas, el club blanco y el brasileño han encontrado, por fin, un punto de entendimiento. La reunión mantenida este miércoles en Valdebebas entre José Ángel Sánchez, director general de la entidad, Juni Calafat, Chief Scout, y los representantes del futbolista sirvió para desbloquear una operación que llevaba demasiado tiempo enquistada y que amenazaba con convertirse en uno de los grandes culebrones del verano.

El encuentro terminó con un importante paso adelante por parte del Real Madrid. El club mejoró la propuesta económica que tenía sobre la mesa y se acercó a los 25 millones de euros que venía reclamando el entorno del brasileño. Eso sí, la entidad madridista mantuvo una de sus líneas rojas durante toda la negociación: no habrá prima de renovación tal y como demandaba el futbolista. Florentino Pérez y la dirección deportiva nunca contemplaron incluir una cantidad extraordinaria por la firma del nuevo contrato y esa postura no ha variado. Firmará cinco temporadas más y habrá una pequeña variación en los derechos de imagen de los contratos que surjan a partir de esta renovación en favor del jugador.

La nueva oferta ha sido recibida con satisfacción por Vinicius y por las personas que gestionan su carrera tras comprobar que la entidad madridista no iba a ceder a todas sus pretensiones. Después de meses en los que las diferencias parecían difíciles de salvar, la sensación ahora es completamente distinta. El futbolista entiende el esfuerzo realizado por el Real Madrid y considera que el acuerdo responde al estatus que ha adquirido dentro del equipo. Salvo giro absolutamente inesperado, el brasileño seguirá vistiendo de blanco durante muchos años más.

Muchos tira y afloja

La negociación ha atravesado momentos delicados. El Real Madrid siempre defendió que no rompería su estructura salarial por ningún futbolista, mientras que el entorno de Vinicius insistía en que el extremo merecía un contrato acorde a su condición de una de las grandes estrellas del fútbol mundial. Esa diferencia provocó semanas de incertidumbre, alimentó rumores sobre posibles interesados y abrió la puerta a numerosas especulaciones en el mercado.

Sin embargo, el club nunca perdió la calma. En Valdebebas existía la convicción de que el acuerdo terminaría llegando si ambas partes cedían en determinados aspectos. Y eso es precisamente lo que ha sucedido. El Real Madrid ha elevado su propuesta económica y el entorno del jugador ha aceptado dejar atrás la exigencia de una prima de renovación, el principal punto de fricción durante toda la negociación.

Con este movimiento, la entidad madridista consigue el objetivo que se había marcado desde hace semanas: cerrar definitivamente el caso Vinicius antes del inicio de la temporada. En el club no querían convivir durante todo el curso con el debate permanente sobre el futuro de una de sus principales figuras ni permitir que la situación pudiera generar ruido en el vestuario.

Así, el Real Madrid pone punto final a uno de los grandes culebrones del verano. Vinicius continuará liderando el proyecto de José Mourinho y el club asegura la continuidad de uno de los futbolistas más determinantes de la plantilla tras una negociación larga, compleja y repleta de tiras y aflojas que, finalmente, ha terminado con final feliz para todas las partes.