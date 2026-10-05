La renovación de Olise preocupa al Bayern de Múnich

La renovación de Michael Olise preocupa al Bayern de Múnich. Desde Alemania señalan que el conjunto alemán está inquieto y dudan sobre si el delantero francés quiere renovar. Además, en el club bávaro tampoco han encajado bien la intención del futbolista de incluir una cláusula de salida que le permitiría salir a otro equipo antes de finalizar su nuevo contrato. Todo ello mientras el Real Madrid se mantiene a la espera de todo lo que suceda con uno de sus grandes objetivos.

Michael Olise sigue siendo protagonista por su buen inicio de temporada, que le confirma como uno de los mejores jugadores del mundo, y también por su renovación con el Bayern de Múnich. El francés acaba contrato con el club alemán en el 2029 y, pese a que aún quedan tres años para el final del vínculo, la intención de la directiva bávara es cerrar la renovación antes de este verano para evitarse problemas y una posible salida gratis dentro de unos años.

Hace unos días desde Alemania se informó de una oferta inminente del Bayern de Múnich y en las últimas horas se ha informado desde territorio bávaro que en la entidad dudan de que Michael Olise quiera renovar su contrato. Además, tampoco han encajado bien que el delantero quiera incluir una cláusula de salida de alrededor de 200 millones para poder salir rumbo a otro club antes de finalizar el próximo vínculo.

El Real Madrid se mantiene a la espera

Christian Falk es el periodista especializado en fichajes del medio alemán Bild que ha informado que el Bayern de Múnich está inquieto por el futuro de Olise. Según informa, en el club no están convencidos de que el francés quiera renovar con ellos y la cláusula de salida que quiere incluir lo demuestra. Este periódico también informa que el Bayern no esperará hasta el próximo verano para renovar su contrato y lo quiere cerrar cuanto antes.

Mientras tanto, el Real Madrid sigue a la espera de todo lo que suceda con un futbolista que siempre ha gustado en la cúpula del club. El club blanco ya negó en un comunicado que negociara con el futbolista durante el pasado verano, pero sigue a la expectativa de todo lo que suceda con uno de los mejores futbolistas del mundo, que está valorado en 170 millones y sigue cotizando al alza en el mundo del fútbol.