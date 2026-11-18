Una granja de caballos de Islandia busca voluntarios con mucha experiencia como jinetes para ayudar a domar caballos islandeses jóvenes. A cambio de 25 horas de trabajo a la semana, ofrece una cama en una habitación compartida, desayuno, almuerzo y cena. La oferta está publicada en Worldpackers, la plataforma que cambia trabajo por alojamiento.

La granja está en Langhús, en Islandia, y en la ficha figura como anfitrión Arnþrúður. Entre los requisitos está el pasaporte de la Unión Europea, que cumplen los españoles.

Caballos jóvenes por domar

Los dueños se presentan como entrenadores y criadores de caballos. Explican que tienen caballos jóvenes en distintas fases de doma y que necesitan ayuda para avanzar en su educación.

Algunos empiezan desde lo más básico, con trabajo a la cuerda y desde el suelo. Otros ya se pueden montar en interiores, pero necesitan más experiencia, tanto dentro como al aire libre.

La ficha avisa de que no hace falta conocer la raza islandesa. Sí hay que tener experiencia con caballos jóvenes o con adultos con mucho brío.

La foto principal de la oferta muestra a dos jinetes con tres caballos sobre un pasto rojizo, con una montaña nevada al fondo. Otra imagen enseña una manada de caballos en un valle verde entre montañas.

Jinete veterano, no profesional

De todos los requisitos de la oferta, el más claro es la experiencia. Los anfitriones piden un jinete muy experimentado: no hace falta que sea profesional, pero sí que lleve años montando.

Además de la doma, hay que ayudar con las tareas del establo. Según la ficha, ocupan una hora por la mañana y otra por la tarde.

Los dueños aseguran que saben mucho de entrenamiento, pero que no tienen tiempo suficiente porque también llevan la granja. Por eso aseguran que el voluntario podrá aprender mucho.

La ficha no dice cuántos caballos hay en la granja ni cuántos voluntarios acoge a la vez. Tampoco detalla cuántas horas al día se dedican a la doma y cuántas al establo, más allá de esas dos horas de tareas.

Viven de los paseos turísticos

Los anfitriones explican que crían caballos, pero que no se gana la vida con ello: lo que ingresa por la cría solo cubre sus costes. Su negocio real son los paseos a caballo para turistas.

La ficha presenta la granja como un proyecto sostenible. Dice priorizar la energía geotérmica e hidroeléctrica, reciclar todo lo que puede y producir su propia comida y el heno para sus caballos.

También dicen proteger a las aves, compensar el uso de combustibles fósiles y usar productos de limpieza ecológicos. Tienen un sistema de saneamiento ecológico y compran comida local cuando la hay.

Tres comidas y un día libre

La granja da desayuno, almuerzo y cena todos los días. Además, el voluntario puede usar la cocina equipada, la lavandería gratis y una conexión básica a internet.

A cambio, se trabajan 25 horas a la semana con un solo día libre. El alojamiento es una cama en una habitación compartida. Una de las fotos de la oferta muestra un dormitorio con una cama individual y una cómoda.

En una granja de ovejas de Kvam, en Noruega, daban tres comidas diarias a cambio de 28 horas semanales.

En España, el albergue de Ruesta, en el Prepirineo aragonés, ofrece cama y tres comidas a cambio de 25 horas semanales. Allí se libran dos días por semana.

Nada de vegetarianos

Entre las normas de la granja hay una que llama la atención. No acepta vegetarianos ni personas con dietas muy restrictivas, porque, según explica, es demasiado complicado para su casa.

Las plazas van de noviembre a abril, la mayor parte en invierno. Hay que quedarse al menos 30 días, y la ficha no indica una estancia máxima más allá de esas fechas.

No todas las ofertas de voluntariado exigen tanto a quien se apunta. En Ourense, una autoconstructora busca voluntarios para levantar una casa de paja sin pedir experiencia previa en obra.

Requisitos y gastos

Además del pasaporte europeo, los anfitriones piden seguro de viaje y tener más de 20 años. Hay que hablar inglés o danés de nivel intermedio.

La granja admite voluntarios que viajen solos, en pareja o en dúo. La oferta no incluye vuelos, seguro de viaje, transporte interno ni visado.

La ficha todavía no muestra reseñas de otros voluntarios que hayan pasado por la granja. Según Worldpackers, el anfitrión responde al 70 % de las conversaciones y suele tardar dos días.

La información se ha publicado en la ficha de la oferta en Worldpackers, consultada el 18 de noviembre de 2026.

Crédito de la imagen: Worldpackers.