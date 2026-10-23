Buscan voluntarios para vivir gratis en una granja de Noruega con ovejas y manzanos: 3 comidas diarias a cambio de 28 horas semanales y 2 días libres

Un anfitrión de Kvam, un municipio de la provincia de Vestland, busca voluntarios para vivir gratis en una granja de Noruega con ovejas, huerto y bosque. Olav ofrece cama en una habitación compartida y desayuno, almuerzo y cena todos los días. A cambio pide 28 horas de ayuda por semana, con 2 días libres, y una estancia mínima de 4 semanas. La oferta está en Worldpackers y marca plazas probables de octubre de 2026 a marzo de 2027.

Qué ofrecen a los voluntarios en esta granja noruega

La ficha enumera lo que recibe cada voluntario. Además de la cama y las tres comidas, hay internet de alta velocidad y acceso a la cocina equipada de la casa. También incluye lavandería sin coste y bicicletas para moverse por la zona. Worldpackers suma su servicio de asistencia y una protección por si la estancia no se parece a lo acordado.

La plataforma señala que este anfitrión ha aprobado voluntarios hace poco y que busca más solicitudes. Por eso le pone la etiqueta de «mayor posibilidad de aprobación». Olav suele responder al 70 % de las conversaciones, y lo normal es que conteste en menos de un día.

La oferta admite voluntarios solos, parejas y dúos de amigos. No todas las granjas lo permiten, porque muchas solo tienen sitio para una persona. Quien prefiera otro destino del norte puede mirar la casa de huéspedes de Islandia que buscaba voluntarios 32 horas a la semana.

Quién está detrás de la granja de Kvam y qué tareas hay

El anuncio lleva un título en inglés: «Help us grow organic and raise healthy animals». Viene a decir ayúdanos a cultivar en ecológico y a criar animales sanos. Worldpackers lo clasifica como casa de campo dentro de sus proyectos ecológicos. El texto vende la estancia como una forma de conocer Noruega con un estilo de vida sostenible.

El trabajo gira en torno a tres frentes. El primero es cuidar de «un pequeño rebaño de ovejas». El segundo es atender el huerto y el bosque: podar árboles, cortar leña, cosechar fruta y conservarla. El tercero son tareas de la casa, como limpiar, pintar y decorar.

Las reseñas de quienes ya pasaron por allí aportan más detalle. Una voluntaria ucraniana estuvo en febrero. Cuenta que casi siempre podaban manzanos y a veces cortaban leña. Cada día encendían la estufa y daban de comer a las ovejas. Un voluntario italiano habla de poda y de algo de trabajo con motosierra. Una colombiana recuerda que alimentaba a las ovejas y clasificaba manzanas. También hubo otra granja de Alemania que buscaba voluntarios para cuidar animales 32 horas semanales.

Las horas extra no se pierden. Dos voluntarios eslovacos dicen que el anfitrión respetaba el horario. El tiempo de más se cambiaba por horas libres o incluso por un día entero de descanso.

La granja suma siete reseñas y una nota media de 5 sobre 5. La puntuación más baja aparece en el apartado de horas y tareas, con un 4,5. Una voluntaria avisa de que el trabajo es exigente a veces.

Kvam, el municipio de 8.502 habitantes que rodea la granja

Kvam es un municipio pequeño y poco poblado. Statistics Norway, la oficina estadística del país, le daba 8.502 habitantes en el segundo trimestre de 2026. Su densidad es de 15 personas por kilómetro cuadrado. El mismo organismo calcula que en 2025 el 69 % de sus vecinos vivía en núcleos de población.

El ayuntamiento lo describe en su web como un municipio de la comarca de Hardanger. Las fotos de la ficha muestran laderas cubiertas de manzanos en flor. Al lado hay casas de madera pintadas de amarillo y de rojo, con montañas nevadas al fondo.

Un voluntario eslovaco destaca en su reseña que la granja «no está lejos de Bergen», la gran ciudad de la costa oeste. Varios de los que han pasado por allí mencionan las rutas de senderismo de los alrededores. Una voluntaria cuenta que pasaban poco tiempo con los anfitriones. Además, solo había otro voluntario, así que no es un sitio para quien busca mucha vida social.

Las fotos del alojamiento enseñan dormitorios con camas individuales y de matrimonio. También aparecen un salón con sofás y una cocina con mesa grande. Un voluntario cuenta que el alojamiento estaba en el garaje, muy cómodo y bien cuidado. Otra voluntaria habla de un apartamento para los voluntarios.

Cómo inscribirse para vivir gratis en la granja de Kvam

Para apuntarse hay que entrar en la ficha de la oferta en Worldpackers y pulsar el botón para aplicar. Antes, la plataforma exige hacerse miembro con uno de sus planes, como explica la propia web de Worldpackers. Solo los miembros verificados ven la información ampliada del anfitrión y sus vídeos. También son los únicos que pueden hablar con otros voluntarios que ya estuvieron allí.

Los requisitos son pocos. Hay que tener un nivel intermedio de inglés o de noruego y una edad de entre 18 y 40 años. La estancia mínima es de 4 semanas, y la ficha no fija una máxima. En el país hay otras ofertas con perfiles distintos, como la de una comunidad cerca de Oslo que buscaba voluntarios para mantener sus webs.

Lo que no incluye la oferta y lo que conviene comprobar

Los vuelos, el seguro de viaje, el transporte interno y el visado corren por cuenta del voluntario. La ficha lo deja claro. Tampoco hay sueldo: el trato es trabajo a cambio de cama y comida.

Hay un matiz sobre las comidas. La oferta incluye las tres del día, pero una voluntaria escribe que decidían ellos qué comprar y cocinar. Otro voluntario dice, en cambio, que la comida fue más que suficiente y excelente. Conviene preguntar al anfitrión cómo se organiza antes de viajar.

Las plazas de octubre a marzo aparecen como probables, no como confirmadas. Las condiciones las fija el anfitrión y pueden cambiar en cualquier momento. Lo mejor es revisar la ficha justo antes de pedir plaza.

Crédito de la imagen: Worldpackers (fotos de la ficha del anfitrión en Kvam).