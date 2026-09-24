Se buscan voluntarios para vivir gratis en Islandia con 3 comidas diarias incluidas a cambio de ayudar con las tareas domésticas 32 horas a la semana

Lo primero que uno pensaría si le dicen que en Islandia es posible vivir gratis es que se trata de una vil mentira, pues este país es uno de los más costosos de Europa, donde alojarse en un hotel puede llegar a costar 100 euros por noche. Sin embargo, una oferta publicada en una plataforma de voluntariado plantea justo eso: alojamiento y comida sin coste a cambio de trabajo.

El anuncio internacional corresponde a una casa de huéspedes que necesita apoyo constante para el mantenimiento diario del alojamiento y la atención a los viajeros que se hospedan allí. A cambio de dedicar parte de la semana a tareas domésticas, quien consiga la plaza tendrá cama, tres comidas al día y tiempo libre para recorrer paisajes volcánicos, cascadas y fuentes termales.

Así es la oferta para vivir gratis en Islandia trabajando en una casa de huéspedes

Primero, hay que señalar que la oferta, como miles de otras más igual de interesantes, está publicada en Worldpackers, una de las plataformas de intercambio de trabajo por alojamiento más usadas por mochileros y viajeros de larga estancia.

El anuncio, titulado ‘Casa de huéspedes en Islandia buscando ayuda’, tiene una valoración de 5,0 sobre 5 basada en una reseña, y describe un proyecto pensado para quien disfruta de la hospitalidad y del trabajo en equipo.

En esta línea, las tareas que se piden a los voluntarios giran en torno al mantenimiento general del alojamiento.

Según la web de inscripción, se detallan labores de limpieza, jardinería, pequeñas reparaciones, ayuda con las camas y con las tareas nocturnas para que el espacio resulte cómodo para el resto de huéspedes.

También se pide colaborar en la gestión de las reservas y de los pagos, algo habitual en alojamientos pequeños que funcionan con poco personal.

32 horas semanales, dos días libres y tres comidas al día: así es el trato

El puesto exige dedicar unas nobles 32 horas semanales a la casa de huéspedes, reservando dos días libres para el descanso o para explorar el entorno.

Y como ya se anticipó arriba, entre las tareas figuran hacer las camas, ayudar con la ropa de cama y las labores domésticas generales, además de turnos de tarde-noche para que el alojamiento funcione con normalidad cuando llegan huéspedes a última hora.

A cambio, el anfitrión garantiza desayuno, comida y cena todos los días de la estancia, además de una cama en una habitación compartida con el resto del equipo de voluntarios.

Entre tanto, la convivencia con otros viajeros forma parte de la experiencia, sobre todo en temporada alta, cuando el turismo en Islandia se dispara.

Alojamiento, lavandería y wifi: ¿Qué es lo que implica vivir en Islandia a cambio de trabajo?

Vivir gratis en Islandia a cambio de horas de trabajo tiene sentido si se tiene en cuenta el coste real del país: un apartamento de una habitación en Reikiavik puede rondar las 220.000 coronas islandesas al mes (unos 1.450 euros), y una comida sencilla en un restaurante económico no baja de los 25 euros. El ahorro para quien accede a esta plaza es, por tanto, considerable.

Dado este contexto, el interés por este tipo de intercambios ha crecido en los últimos años, en paralelo al aumento del turismo hacia el país nórdico.

Cada vez son más los viajeros que buscan alargar su paso por Islandia sin disparar el presupuesto, y el voluntariado en alojamientos turísticos se ha convertido en una vía habitual para conocer auroras boreales, glaciares y fuentes termales sin depender de un sueldo alto.

El paquete de beneficios incluye también lavandería gratuita, uso libre de una cocina equipada para cocinar por cuenta propia e internet de alta velocidad, pensado para quienes quieran teletrabajar durante la estancia.

Eso sí, el anfitrión pide un nivel de inglés intermedio y admite tanto a voluntarios solos como a parejas o dúos de amigos que quieran hacer el voluntariado juntos.

Cómo inscribirse en Worldpackers y postularse a esta plaza en Islandia

Para optar a esta plaza, hay que registrarse en Worldpackers y solicitar el puesto directamente desde el anuncio original, disponible en este enlace.

La inscripción en la plataforma es gratuita, aunque para contactar con los anfitriones y enviar solicitudes hace falta convertirse en miembro verificado, un paso con coste: la membresía individual ronda los 49 euros al año, con descuentos de bienvenida frecuentes para quienes se registran por primera vez.

El propio anuncio deja claro qué queda fuera del trato: vuelos, seguro de viaje, transporte interno y visado corren por cuenta del voluntario.

Recordamos por último que Islandia forma parte del espacio Schengen, así que quienes no sean ciudadanos de la Unión Europea deberán comprobar si necesitan visado según la duración de la estancia, ya que las visitas de hasta 90 días se rigen por las normas generales de la zona.