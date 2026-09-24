El presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos gana las elecciones y se postula como primer ministro

Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, tiene todas las papeletas para convertirse en el primer ministro de su país. El dirigente, perteneciente a la formación Partido Autenticidad y Modernidad (PAM), ganó las elecciones del país con el que España y Portugal comparten la organización del Mundial de 2030.

La victoria de Lekjaa, actual ministro de Economía, ha estado rodeada de una elevadísima abstención en el país vecino con el 61,98% de la población no acudiendo a ejercer su derecho al voto. Se trata del peor dato de participación en 20 años y esencialmente describe la situación de un país donde los jóvenes no acudieron a las urnas masivamente.

Fouzi Lekjaa es la cabeza visible de un partido que está empujado en la sombra por el rey Mohamed VI. Fundado en 2008 por Fouad Ali El Himma, compañero de colegio del monarca y actual consejero real, el PAM tiene la bendición real para hacerse con el poder.

Ahora falta por determinar cómo Fouzi Lekjaa podría ejercer sus funciones de primer ministro del país y al mismo tiempo dirigir una Federación que lleva dirigiendo desde 2014. El hasta ahora ministro de Economía tiene un perfil muy marcado con el dinero al ser también el máximo responsable de la finanzas de la Confederación Africana de Fútbol (CAF).

Bajo su liderazgo, Marruecos ha acogido en 2025 la Copa África y ahora espera conseguir albergar la final del Mundial de 2030 que comparte con España y Portugal. Fouzi Lekjaa impulsará al máximo las obras para que el estadio de Casablanca esté terminado en tiempo y forma para obtener el mayor prestigio de la cita estrella de la FIFA.

Hay que recordar que el ganador de las elecciones en Marruecos ya fue nombrado por Mohamed VI como el presidente del Comité de la Copa Mundial de 2030 en consonancia con su cargo federativo. Esta victoria electoral no hace más que poner de manifiesto que nuestros vecinos van a ir con todo a por la final del Mundial y a ampliar todo lo posible su presencia en el torneo. Que no se descuide España o perderá todavía más sedes.