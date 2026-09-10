La FIFA desmiente a Marruecos limitándose a repetir que la sede de la final del Mundial 2030 no está decidida

La FIFA desmiente que la decisión de dónde se jugará la final del Mundial 2030 esté ya tomada. Tras las palabras de Fouzi Lekjaa, presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos (y ministro del Gobierno de ese país), en las que daba por hecho que la final sería en Casablanca, la FIFA, a través de un portavoz autorizado, se ha limitado a desmentir esas declaraciones al decir que «la decisión se comunicará a su debido tiempo».

FIFA se limita a decir que mantiene lo que ya explicó el pasado 5 de agosto, cuando hubo informaciones de que Infantino había ofrecido la final de ese Mundial a Marruecos a cambio de su apoyo en las próximas elecciones, previstas para marzo de 2027 en un Congreso que se celebra en Rabat.

El máximo organismo del fútbol mundial expresa ahora que mantiene la postura «como se comunicó el pasado 5 de agosto». Y ese día lo que dijeron es que era «falso» y «engañoso» que Gianni Infantino «haya hecho promesa alguna en relación con la sede de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2030».

Eso no valdría para ahora, porque lo que ha pasado este jueves es que el presidente de la Federación de Fútbol de Marruecos, que a su vez es ministro del Gobierno del país africano y persona muy cercana al rey Mohamed VI, ha dado por hecho que se jugará la final en Casablanca. «La provincia de Benslimán (es la región de Casablanca, donde se está construyendo el Gran Estadio Hassan II) es la que tendrá el honor de organizar la final del Mundial de 2030», ha dicho.

La FIFA, que mantiene unas relaciones muy buenas con Marruecos, se limita a lo dicho hace un mes. Y aquella vez añadieron a lo ya mencionado que el emplazamiento de la final del Mundial 2030 se anunciará «a su debido tiempo», sin dar plazos. Ahora no lo desmienten de forma contundente como sí hicieron cuando se informó de que Infantino había realizado esa promesa con Marruecos, pero se entiende que sigue sin estar decidido el campo y ciudad en la que se jugará el gran partido del torneo en el que España defenderá su condición de campeón del Mundo.