Ceuta y Betis aplazan su partido amistoso en La Cartuja a 24 horas de su disputa y sin nueva fecha

Ceuta y Betis han comunicado de forma conjunta en la tarde de este miércoles que el amistoso que iban a disputar este jueves en La Cartuja queda aplazado y sin nueva fecha prevista. Una noticia que llega por sorpresa y a 24 horas del duelo, con muchas de las entradas vendidas y aficionados caballas con el viaje programado a Sevilla. Una decisión que ha sentado como un jarro de agua fría para la población ceutí, que estaba muy ilusionada con este partido ante un equipo de Champions.

«El Real Betis Balompié y la AD Ceuta FC han acordado aplazar el encuentro amistoso previsto inicialmente para mañana, jueves 1 de octubre, en el Estadio La Cartuja. Ambos clubes han tomado esta decisión con el objetivo de reforzar el carácter social y solidario con el que nació esta iniciativa. Por ello, estudiarán la celebración del encuentro en una nueva fecha y en unas condiciones que permitan acercarlo de forma más directa a la ciudadanía ceutí y potenciar su carácter benéfico», comienza señalando el comunicado que ambos clubes han emitido esta tarde de forma conjunta.

«Los fondos recaudados a través de la fila cero se destinarán, como estaba previsto, a Cáritas Ceuta. En cuanto a las entradas ya adquiridas, el Real Betis procederá en los próximos días a la devolución de su importe. Ambas entidades lamentan las molestias ocasionadas, agradecen la comprensión de los aficionados y reiteran su voluntad de llevar a cabo un partido que se convierta en una auténtica jornada de convivencia, deporte y solidaridad entre las aficiones caballa y bética», prosigue el comunicado de ambas entidades.

«Ambos clubes han tomado esta decisión con el objetivo de reforzar el carácter social y solidario con el que nació esta iniciativa», es la frase más llamativa de este comunicado y la única que puede explicar por encima el motivo de este aplazamiento. Algunas fuentes en la ciudad autónoma apuntan a que el duelo en el futuro pueda jugarse en Ceuta. De hecho, el propio comunicado señala que quieren acercar el partido a la ciudadanía ceutí de forma más directa.