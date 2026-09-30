Louzán insiste en que la final del Mundial 2030 será en España: «Intentaremos ir al Bernabéu o al Camp Nou»

Dos cuestiones sobrevuelan el imaginario popular cada vez que España se viste de corto. La primera dirigida a su juego y la segunda más largoplacista con la mirada en 2030 y ese Mundial que se disputará en España, Portugal y Marruecos y cuya final todavía vive en el aire. Marruecos ha hecho una fuerte apuesta y parece haber adelantado por la derecha a una Federación Española que ha reaccionado y confía en albergar el partido por el título.

«Intentaremos ir a uno de los dos grandes estadios que están ahí, el Madrid o el Barcelona», aseguró Louzán a los medios desplazados al Cerro del Espino -entre ellos OKDIARIO- durante el descanso del amistoso sub-20 entre España y México. «Me reitero. El Mundial de 2030 comienza con España y Portugal. Es el año del centenario y en este momento somos el país más importante del mundo en términos futbolísticos», añadió.

Louzá transmitió confianza en organizar la final y en que las obras de los estadios llegarán a tiempo. «Queda solo que este Mundial, que nace en España y en Portugal y en el que también ahora participa Marruecos, debe rematarse en España. Y por lo tanto, estamos trabajando en ello. Ahora queda que terminemos los once estadios, y a partir de ahí que hagamos el mejor mundial de la historia», finalizó.

El pasado martes, OKDIARIO publicó el plan de España para que la final del Mundial 2030 se juegue en el Santiago Bernabéu. En plena batalla con Marruecos por albergar el partido más importante del campeonato, una de las vías que se plantean pasa por repartir los dos grandes acontecimientos del torneo: que el país africano tenga el partido inaugural y que Madrid sea el escenario de la gran final.

Una solución que permitiría equilibrar el enorme peso que tendrán los dos países dentro de un Mundial que organizarán España, Marruecos y Portugal y que, además, contará con tres encuentros de celebración del centenario en Uruguay, Argentina y Paraguay. La FIFA todavía no ha decidido dónde se disputará la final y mantiene abierto el proceso.