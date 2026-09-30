España Sub-20 – México, en directo: dónde ver el resultado online en tiempo real, resumen, estadísticas, goles y última hora del partido amistoso de hoy en vivo

La Selección española sub-20 se mide a México este miércoles en un polémico amistoso que tendrá a Ceuta en el foco y con la crítica al Gobierno de Sánchez por impedir que se pudiese jugar en territorio caballa. El ministro Marlaska desaconsejó a la Federación, por motivos de seguridad, que este duelo se jugase en Ceuta. Se jugará en Majadahonda con homenaje al pueblo ceutí.

El partido arranca a las 20:30 en el Cerro del Espino y se espera un gran ambiente para homenajear a Ceuta. Un partido ante México donde podremos ver a esta generación sub-20 que el pasado verano se proclamó campeona de Europa en categoría sub-19 con una superioridad aplastante.

Una generación de 2007 liderada por jugadores como Thiago Pitarch, Fortea, Junyent o Cuenca, y dirigida por Paco Gallardo, con la mente puesta en el próximo Mundial sub-20 que se disputará en 2027.