España Sub-20 – México, en directo: dónde ver el resultado online en tiempo real, resumen, estadísticas, goles y última hora del partido amistoso de hoy en vivo
Sigue en directo el amistoso entre España y México
Este partido se tendría que haber disputado en Ceuta, pero el Gobierno de Sánchez lo impidió. Se jugará en el Cerro del Espino en Majadahonda
La Selección española sub-20 se mide a México este miércoles en un polémico amistoso que tendrá a Ceuta en el foco y con la crítica al Gobierno de Sánchez por impedir que se pudiese jugar en territorio caballa. El ministro Marlaska desaconsejó a la Federación, por motivos de seguridad, que este duelo se jugase en Ceuta. Se jugará en Majadahonda con homenaje al pueblo ceutí.
El partido arranca a las 20:30 en el Cerro del Espino y se espera un gran ambiente para homenajear a Ceuta. Un partido ante México donde podremos ver a esta generación sub-20 que el pasado verano se proclamó campeona de Europa en categoría sub-19 con una superioridad aplastante.
Una generación de 2007 liderada por jugadores como Thiago Pitarch, Fortea, Junyent o Cuenca, y dirigida por Paco Gallardo, con la mente puesta en el próximo Mundial sub-20 que se disputará en 2027.
Recordamos el once de España sub-20
Este es el once de España sub-20 ante México: Javi Navarro; Fortea, Mario Rivas, Andrés Cuenca, Jorge Salinas; Dilan Zárate, Quim Junyent, Jose Gaitán; Thiago Pitarch, Morante y Hugo López.
David Villa presente en el Cerro del Espino
Una leyenda de la Selección como David Villa está presente en Majadahonda viendo a esta generación de 2007.
Minuto 40
Dominio claro de España
España lleva el peso del partido, aunque sin grandes ocasiones. Pero es muy superior el combinado español ante México.
Minuto 15
¡Gooool de Thiago Pitarch!
¡Gooooool de Thiago para adelantar a España! Golazo del jugador del Real Madrid desde fuera del área.
Un minuto después, perdonó Hugo a portería vacía el segundo.
Teledeporte conectó en el minuto 5
Ya comenzó el partido y España domina durante los primeros minutos ante México. El homenaje a Ceuta fue colocar banderas caballas durante todo el estadio, aunque no hay mucho ambiente.
¡Comienza el partido!
El partido ha comenzado tras los himnos, pero sin homenaje a Ceuta y sin señal todavía en Teledeporte. El partido, de momento, solamente se puede seguir por la web de RTVE play.
Banderas de Ceuta en la grada
Muchas banderas de Ceuta en una grada del Cerro del Espino con poco público para este partido amistoso.
Un partido que Marlaska impidió que se jugase en Ceuta
El Ministerio del Interior solicitó a la Real Federación de Fútbol (RFEF) que cancelase el partido amistoso de la selección española sub-20 de fútbol contra la de México que se iba a disputar en Ceuta por la «presión migratoria existente y el contexto de conflictividad social que trae consigo». La RFEF aceptó y trasladó el duelo a Majadahonda.
¡Bienvenidos al directo del duelo de la Selección sub-20 en homenaje a Ceuta!
Bienvenidos a este directo de OKDIARIO donde os contaremos al detalle el amistoso que disputa la Selección española sub-20 contra México en Majadahonda y que tendría que haberse disputado en Ceuta como homenaje al pueblo caballa. Lo impidió el Gobierno de Sánchez a través de Marlaska y por ello se jugará en el Cerro del Espino.
Llegamos al descanso con España por delante
Descanso en Majadahonda con victoria de España por 1-0 gracias al gran gol de Thiago Pitarch.