Interior exige a la RFEF cancelar el partido de la Selección española Sub-20 organizado en Ceuta para apoyar a su población

El Ministerio del Interior ha solicitadoa la Real Federación de Fútbol (RFEF) que cancele el partido amistoso de la selección española sub-20 de fútbol contra la de México previsto para el 30 de septiembre en Ceuta, por la «presión migratoria existente y el contexto de conflictividad social que trae consigo».

Lo ha hecho a través de una carta remitida por la Comisaría General de Seguridad Ciudadana a la RFEF. En dicha comunicación, Interior exige la inmediata cancelación del encuentro al afirmar que no está en condiciones de garantizar la seguridad del encuentro. Según Interior, «es ineludible considerar la situación excepcional que actualmente atraviesa la ciudad autónoma como consecuencia de la presión migratoria existente».

El partido, que fue programado por la RFEF como muestra de apoyo a los ceutíes, no figura en la agenda de encuentros publicada en la web de dicho organismo. Según ha podido saber OKDIARIO, la RFEF ha aceptado no celebrar el partido en Ceuta y México ya ha sido informado de que el encuentro se jugará en una localización alternativa.

El Ministerio asegura que en Ceuta existe un «clima de tensión en la vía pública , especialmente, en el entorno donde se encuentra ubicado el estadio», que no tiene, dicen, recursos «para atender un dispositivo extraordinario con motivo del partido». El estadio Alfonso Murube es el lugar donde el AD Ceuta disputa sus encuentros como local en la Liga Hypertension, la segunda categoría del fútbol nacional. Además, dice Interior que tampoco se pueden atender «el desplazamiento y acompañamiento de las selecciones y el equipo arbitral, la coordinación de seguridad y los movimientos de las delegaciones durante su estancia en la ciudad».

De este modo, Interior resuelve instar a la RFEF a que «valore, con carácter urgente, la designación de una sede alternativa que permita afrontar el encuentro con las suficientes garantías de seguridad y con el tiempo necesario para su adecuada planificación».