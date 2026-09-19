Los fontaneros expertos avisan: echar los posos de café por el desagüe del fregadero es un grave error y está destrozando tus tuberías

Los expertos en fontanería han lanzado un aviso a los ciudadanos sobre uno de los actos que tendrían que estar prohibidos y que se cometen a diario en casas de toda España: tirar los posos de café por el desagüe del fregadero. Realizar esta práctica con asiduidad puede provocar el deterioro de esta zona y la rotura de un elemento imprescindible en el día a día y que puede desembocar en una factura con algún cero de más que nunca es de buen agrado. Consulta en este artículo todo lo que debe saber sobre los peligros de verter posos de café al fregadero.

Esto es un clásico que muchas personas realizan en su día a día: verter los posos de café por el desagüe del fregadero. Tomar un café es un hábito cotidiano para millones de españoles en su día a día y los restos de este oro líquido muchas veces se van por las cañerías. Por ello, los expertos han avisado sobre los peligros de verter estos ingredientes en este espacio reservado para enjuagar los platos y que por ahí sólo pase agua y, en su defecto, la mezcla de este líquido con jabón.

El peligro de verter café en el fregadero

¿Y cuál es el peligro de verter posos de café por el desagüe del fregadero? Este viene principalmente porque estas partículas sólidas no se pueden disolver con el agua y se pegan a la grasa que se puede acumular en la cañería. Si se repite este acto con asiduidad, el final del tubo será creando un bloqueo y un atasco que puede requerir la ayuda de un profesional. En el caso más grave, incluso se puede producir la rotura de la tubería y el problema puede ser mayor.

Así que los expertos en fontanería avisan de que el café molido es un residuo sólido compacto que no se disuelve en el agua y que irá a parar a las partículas de grasa que se quedan pegadas al PVC de la tubería a diario. Además, también se mezclará con los restos de jabón que también habitan en esta zona, especialmente en las curvas y bajantes donde el agua pierde velocidad y se crea un efecto tapón que puede desembocar en un problema grave que no se soluciona con un atascador. Además de formar un posible tapón, que se acumulen los posos de café en las tuberías también fomenta la aparición de malos olores y la aparición de moho u otras bacterias que pueden aparecer en tu hogar.

Por ello, para evitar que acaben en la tubería, es mejor llevarlos a un contenedor orgánico o algo más importante, y es un truco que pocos saben: utilizarlo de abono para las plantas, ya que enriquece la tierra y también sirve para ahuyentar a los insectos que pueden acabar con la plantación. Así que mejor echarlo a la planta que tienes en casa que al desagüe del fregadero, que puede acabar sufriendo la consecuencias del vertido de café.