Jodie Foster, la pitón de 50 kilos que se convierte en la primera serpiente del mundo en recibir un tratamiento pionero contra el cáncer

Jodie Foster es la pitón de 50 kilos que está en boca de todo el mundo después de convertirse en la primera serpiente del mundo que ha recibido un tratamiento pionero contra el cáncer. Veterinarios británicos han logrado reducir un tumor en la mandíbula del animal con un tratamiento que se suele emplear en humanos y los resultados han sido sobresalientes. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la serpiente que ha recibido un tratamiento contra el cáncer.

Jodie Foster es el nombre de la pitón de 23 años, 4,5 metros de longitud y 50 kilos de peso que ha hecho historia después de recibir un tratamiento contra el cáncer nunca realizado a una serpiente. Y además, los resultados han sido satisfactorios. A este animal se le diagnosticó hace unos meses un tumor maligno en la mandíbula que volvió a aparecer tras la primera operación y ahora veterinarios británicos han aplicado una técnica utilizada en humanos para hacer remitir esta enfermedad.

Así que este acto homérico ha hecho que el zoológico de Chester, situado en Reino Unido, cope portadas en todo el mundo después de que el equipo médico del zoo, en colaboración con veterinarios de Liverpool, lograra atacar un problema que se había hecho mayor después de detectar un fibrosarcoma en la mandíbula que le fue detectado después de que el animal dejara de comer. Después de una primera operación, el tumor reapareció y comenzó a destruir el hueso que impedía al animal comer. Ahí fue cuando se realizó un tratamiento que es historia de la medicina aplicada sobre animales.

Tratamiento pionero para Jodie Foster

Ian Ashpole, veterinario del zoológico de Chester, dejó claro en una entrevista concedida a medios británicos, que recoge el diario La Razón, que «cuando el tumor volvió y comenzó a destruir parte de su mandíbula, sabíamos que probablemente otra cirugía por sí sola no sería suficiente». Por ello, los especialistas de este zoo decidieron telefonear a veterinarios de la Universidad de Liverpool.

Estos expertos decidieron que el tratamiento idóneo para solucionar el problema era la electroquimioterapia. «La electroquimioterapia es una técnica oncológica mínimamente invasiva que combina la administración de fármacos quimioterápicos con impulsos eléctricos controlados para aumentar la eficacia del tratamiento en tumores de difícil abordaje quirúrgico o radioresistentes», informa el Instituto Viamed de Oncología Quirúrgica Avanzada (IVOQA) sobre esta nueva táctica que ahora se ha empleado en una serpiente con notable éxito.

Esta intervención también se convirtió en un reto para dormir y después intervenir a una serpiente pitón de 50 kilos. Después de la intervención, gracias a la electroquimioterapia, se eliminaron todas las células cancerígenas que podían quedar en la zona afectada. «Hace unos meses, realmente no sabíamos si sobreviviría», confirmaron desde un zoológico en el que actualmente Jodie Foster vive sin ningún tipo de problema.

Tras un pequeño proceso de recuperación, las primeras evoluciones de la serpiente de pitón más famosa del mundo fueron buenas y los últimos análisis han confirmado que la enfermedad ya no está presente en su cuerpo. Todo ello gracias a un tratamiento innovador que se ha demostrado que funciona en serpientes. La ciencia avanza a pasos agigantados mientras se realizan milagros a diario. El último ha tenido lugar en el Reino Unido.