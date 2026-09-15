Mientras España se preocupa por las avispas velutinas la amenaza en realidad está en EEUU: se han encontrado avisperos radiactivos

Las avispas son un incordio para todo el mundo. Si ya estamos hartos de las velutinas, chinches y los mosquitos japoneses y tigres, aun así tenemos que «dar las gracias» de no vivir el calvario que sufren en Carolina del Sur. En el estado norteamericano, uno de los mayores temores es el acecho y la posible expansión de las avispas radiactivas.

La idea de que exista tal especie parece disparatada, pero goza de toda lógica, ya que en esta ubicación, cerca de una fábrica en la que hace años se producían piezas para bombas nucleares, hallaron en 2025 un avispero con un nivel de radiación diez veces superior a lo permitido.

Cómo es posible que esto ocurra

Hace algo más de un año, el Departamento de Energía estadounidense divulgó un informe que generó un gran revuelo en el país. Algo que se podía prever. El documento no hablaba de nuevas leyes o cambios, sino de algo mucho más surrealista: el 3 de julio de 2025, unos operarios localizaron en Aiken, Carolina del Sur, un avispero que rompía con las regulaciones americanas.

Las autoridades locales intentaron calmar las aguas en cuanto salió la noticia, sosteniendo que no suponía riesgo alguno para la población. Pero, tratándose de Estados Unidos, la noticia corrió como la pólvora por los medios nacionales e internacionales y se convirtió en tendencia en redes sociales.

Cuál fue la ubicación del hallazgo

El avispero se encontraba próximo a un tanque de desechos radiactivos de Savannah River Site, un centro de componentes nucleares de Carolina del Sur, cercano al río Savannah y que se instauró a mediados del siglo XX para refinar herramientas útiles para la creación de armamento. La cadena televisiva NBC afirmó que, en dicha época, se usó para fabricar los núcleos de plutonio para montar las bombas.

Con el transcurso de los años, el centro daba trabajo a otros sectores, como la producción de combustible. Algunos medios apuntan a que ha generado más de 600 millones de litros de residuos nucleares, una cantidad que se redujo a 129 millones después de procesarla.

Qué hicieron con el nido

Como cualquier persona a la que se le cuela una avispa en su casa, las autoridades rociaron el nido con insecticida, lo apartaron y lo declararon como residuo radiactivo. Finalmente, un equipo de expertos elaboró un informe en el que se concluyó que no eran precisas «más acciones sobre el terreno».

Para sorpresa de los investigadores, se toparon con el avispero vacío, sin avispas. El medio local Aiken Standard aclaró que, en caso de haber hallado insectos, estos seguramente hubiesen presentado niveles de contaminación muy inferiores respecto a los de la planta. Este diario añadió que el personal de Operación de Control Radiológico (RCO) inspeccionó la zona, sin identificar mayor peligro para los trabajadores.

La cadena CNN, por su parte, recogió las declaraciones de la corporativa Savannah River Mission Completion, en las que descartaban el riesgo de que las avispas pudiesen volar fuera del centro, ya que lo más habitual es que se mantengan cerca de sus avisperos.