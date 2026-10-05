Ceuta retira más de 61 toneladas de basura de la playa del Trampolín tras el desalojo de sus ocupantes

La Ciudad Autónoma de Ceuta ha retirado más de 61 toneladas de residuos de la playa del Trampolín durante la primera jornada de limpieza, desarrollada tras el desalojo del asentamiento de inmigrantes que ocupaba este enclave litoral desde finales de julio. Este desalojo se produce tras la detección de contaminación fecal en sus aguas en una playa no apta para el baño.

Según el balance provisional de los trabajos, coordinados por la Consejería de Medio Ambiente, Servicios Urbanos y Vivienda, la cifra corresponde al operativo de ayer domingo. La limpieza continúa este lunes con un despliegue similar al de la jornada anterior.

Tras la primera intervención policial, concentrada en la zona más próxima a la planta desalinizadora, la Ciudad activó un dispositivo con cerca de 40 operarios, cuatro camiones y tres máquinas pesadas, según El Pueblo de Ceuta.

Más de 50 operarios en la playa

El lunes, el dispositivo ha contado con más de medio centenar de operarios desde primera hora de la mañana, apoyados por camiones y retroexcavadoras que trabajan en la retirada de los restos acumulados, tanto en la orilla como en la ladera próxima a la playa.

Los equipos se centran ahora en eliminar los restos de las casetas y construcciones precarias que han permanecido junto al mar durante semanas, así como otras instalaciones localizadas en la parte baja del monte, en las inmediaciones del Trampolín.

La Consejería ha destacado la colaboración y la disposición de la Ciudad para actuar de forma inmediata una vez que el mando único, constituido para gestionar esta situación excepcional, procedió al desalojo del enclave.

Desalojo sin incidentes

La intervención del domingo permitió desalojar a unas 1.100 personas, según la cifra facilitada por el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, coordinador del mando único. La Policía definió la actuación como una primera fase, porque la magnitud del asentamiento y la falta de plazas de acogida impedían desalojarlo de una sola vez.

El dispositivo contó con más de 350 agentes y un importante despliegue de medios materiales: más de una treintena de furgones de la Policía Nacional, dos blindados medios sobre ruedas y un vehículo de alta movilidad táctica. La operación se desarrolló sin incidentes.

Casi la totalidad de los desalojados decidió regresar voluntariamente a Marruecos en lugar de ser trasladados al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) del Tarajal: 927 personas al cierre de la jornada. El resto fue derivado a recursos de acogida, entre ellos más de un centenar de menores.

Segunda fase del desalojo

La Policía Nacional retomó el lunes, sobre las 8:00 horas, el desalojo progresivo. A las 10:30 habían salido cuatro autobuses con migrantes hacia el Tarajal, con capacidad para unas 50 personas cada uno, y se esperaba un quinto, según El Pueblo de Ceuta.

Fuentes policiales calculan que esta segunda fase afectó a más de 200 personas y aseguran que en el Trampolín no queda ningún inmigrante, después de haber derribado todas las chabolas. Entre ambas jornadas, la cifra de trasladados rondaría los 1.300.

Antes del operativo se estimaba que más de 3.000 migrantes pernoctaban en la playa. Según las fuentes consultadas por El Pueblo de Ceuta, miles huyeron a los montes para evitar ser filiados, y algunos habrían llegado a nado hasta la explanada del Guano.

Recuperación del litoral

La actuación forma parte de la fase posterior a la intervención policial, con el objetivo de devolver al litoral unas condiciones adecuadas de limpieza, seguridad y salubridad tras semanas de ocupación y acumulación de residuos.

La Consejería ha trasladado además su agradecimiento a todos los trabajadores del dispositivo, cuya labor permitirá acelerar la recuperación de una de las zonas costeras más afectadas por la presencia de los asentamientos improvisados de los últimos meses.