Crece el temor entre los biólogos por la expansión de la avispa asiática invasora en Baleares: ya se han neutralizado 8 nidos solo en 2026 y las abejas peligran

Baleares registra en 2026 uno de los años más activos en la lucha contra las avispas invasoras. El Gobierno de las islas ha confirmado la retirada de ocho nidos en lo que va de ejercicio, cinco de avispa asiática (Vespa velutina) en Mallorca y tres de avispa oriental (Vespa orientalis) entre Mallorca e Ibiza.

El eje del programa de vigilancia es la coordinación entre el Servicio de Protección de Especies, el Consorcio para la Recuperación de la Fauna de las Islas Baleares (COFIB) y la Universidad de las Islas Baleares (UIB). Incluso, se ha pedido que los ciudadanos ayuden a reportar avistamientos a través de InvasApp, una plataforma desarrollada por la UIB, o mediante la Línea Verde del COFIB.

La expansión de la avispa asiática en Baleares y su regreso tras la erradicación

La historia de la Vespa velutina en las islas arranca en 2015, cuando se detectó por primera vez en Mallorca. Entre ese año y 2018 se localizaron y eliminaron 31 nidos en la zona suroeste de la isla. En 2020, las Islas Baleares se convirtieron en el primer territorio europeo que declaró erradicada la avispa asiática, según datos de la UIB.

Sin embargo, la especie reapareció en 2021, con una nueva introducción genética detectada en Marrachí. Desde entonces, el gobierno ha mantenido campañas de control anuales. En 2024 se eliminaron 21 nidos; en 2025, otros 21.

La campaña de 2025 desplegó más de 1.000 trampas durante los meses de marzo, abril y mayo, según informa el Gobierno de las Islas Baleares, y capturó 44 ejemplares. En 2026, la fase de primavera concentró 381 trampas y logró capturar 22 reinas fundadoras, lo que reduce el número de colonias que llegan al verano.

Los cuatro nidos secundarios de Vespa velutina detectados recientemente en Mallorca se localizaron en Campanet, Palma, Bañalbufar y Calviá. Su presencia en esa fase indica que las colonias superaron el periodo inicial de fundación, lo que dificulta el control.

La avispa oriental, una segunda amenaza que se asienta en las islas

La avispa oriental (Vespa orientalis) representa una nueva capa de preocupación para los especialistas. El gobierno confirmó su presencia en Mallorca por primera vez en octubre de 2025, cuando se retiró un nido en Esporlas. Previamente, en primavera de ese año, se había capturado un ejemplar en Binibona, en el municipio de Selva.

Según el comunicado oficial del Gobierno de las Islas Baleares, fue la primera confirmación de la especie en el archipiélago. En 2026, la Vespa orientalis acumula ya tres nidos retirados. Dos se localizaron en Mallorca, en Campanet y Felanich; el tercero apareció en Ibiza, en Santa Eulalia del Río, en julio.

Ambas especies «representan una amenaza para la biodiversidad, particularmente para los insectos polinizadores», según señalan técnicos responsables del seguimiento en declaraciones recogidas por el Periódico de Ibiza.

El papel de los ciudadanos y la plataforma InvasApp de la UIB

Más de la mitad de los nidos de avispa asiática eliminados en Baleares en los últimos años se localizaron gracias a avisos ciudadanos, de acuerdo con datos de la Universidad de las Islas Baleares. Entre 2016 y 2024 se registraron 1.329 notificaciones válidas a través del sistema de reporte. De ellas, el 29,3 % se confirmaron como avispa asiática.

La tasa de acierto resulta mayor cuando se notifica directamente un nido (65,4 %) que cuando se reporta un insecto suelto (18,5 %). La herramienta central de este sistema es InvasApp, plataforma de la UIB que permite enviar fotografías del avistamiento junto con la ubicación y la fecha.

Los técnicos validan cada notificación y pueden solicitar información adicional al denunciante. El sistema incluye además un visor cartográfico y modelos predictivos de dispersión que anticipan la expansión de las colonias.

El impacto de las avispas invasoras sobre las abejas y la apicultura

El principal efecto de la presencia de estas dos especies es la depredación de insectos polinizadores, en especial de las abejas melíferas. Las colonias de Vespa velutina y Vespa orientalis atacan activamente las colmenas, reducen las poblaciones de abejas y comprometen la actividad apícola del archipiélago.

La retirada de nidos durante el verano y el otoño, cuando las colonias alcanzan su mayor tamaño, es la estrategia principal de contención. El riesgo de reintroducción desde otras zonas mediterráneas se mantiene como variable de difícil control, tal como evidencia la reaparición de la Vespa velutina en 2021.

La campaña de otoño de 2025 introdujo por primera vez trampas para capturar reinas recién formadas antes de que inicien la nidificación en primavera, con el objetivo de reducir el número de colonias en el ciclo siguiente.

El consejero Joan Simonet ha instado a la población a reportar cualquier avistamiento al Servicio de Protección de Especies o al COFIB. Los avistamientos pueden comunicarse por WhatsApp al 606 875 244 o a través de la Línea Verde, según informa La Voz de Ibiza.