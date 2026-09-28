Hospitalizado el portero ‘Pichu’ Cuéllar tras caerle encima una estructura en la Ciudad Deportiva del Mallorca

Iván Pichu Cuéllar, portero del Mallorca, ha sido hospitalizado tras sufrir un accidente en la Ciudad Deportiva de su equipo este lunes. Al guardameta extremeño, que sigue en activo a sus 42 años, se le cayó encima una estructura voluminosa mientras estaba en el comedor. Esa parte, de gran peso, se cayó encima del Pichu Cuéllar, que sufrió una herida en la cabeza.

El portero fue trasladado en ese momento al hospital, donde lleva ingresado desde el suceso y permanecerá un día allí en observación para ir haciéndole pruebas, tal y como ha explicado el Mallorca. El incidente ocurrió en la mañana de este lunes, después del entrenamiento posterior a la derrota de este domingo del cuadro balear ante el Almería (0-1).

Pichu Cuéllar acudió al comedor de la Ciudad Deportiva del Mallorca en una acción rutinaria y, de repente, estando allí sentado, se cayó «parte de la decoración de la sala», ha detallado el club. Esa estructura cayó encima del portero, que se hizo una herida en la cabeza, motivo por el que fue hospitalizado. Por suerte, el futbolista se encuentra bien.

Cuéllar es el portero suplente en el Mallorca, en el que lleva desde 2023. Actualmente, milita en Segunda División. A la espera de saber el alcance, esto supone un problema deportivo para el club que dirige Luis García, toda vez que uno de sus porteros, el finlandés Bergstrom, está convocado con su selección.