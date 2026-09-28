Nuevas imágenes ‘Karateka’ la película sobre la mujer que rompió moldes en el deporte español

Karateka, la nueva película de Atresmedia Cine dirigida por Aritz Moreno (Ventajas de viajar en tren), inspirada en la extraordinaria historia de Sandra Sánchez, la mujer que desafió todas las convenciones para convertirse en la mejor karateka de todos los tiempos, fue presentada en el Festival de San Sebastián ante más de 2.000 espectadores en el Velódromo, donde recibió un aplauso de más de diez minutos tras la proyección.

Un relato de perseverancia, amor y superación que viaja desde España hasta Japón y Taiwán para contar el camino que llevó a su protagonista a conquistar el oro olímpico a los 39 años. La presentación en San Sebastián contó con la presencia de Andrea Ros, Patrick Criado y Aritz Moreno, acompañados por Sandra Sánchez y Jesús del Moral, protagonistas reales de esta historia.

Tras su paso por el certamen donostiarra, Karateka presenta ahora nuevas imágenes de la película y el vídeo de su presentación en el Velódromo, como anticipo de su llegada a los cines el próximo 30 de octubre.

Más que una película sobre deporte, Karateka es una gran aventura humana. La historia de una mujer que decidió desafiar todos los límites cuando parecía demasiado tarde para hacerlo. Un relato en el que conviven la rivalidad con la amistad, el drama con el humor, la frustración con la tenacidad. Una historia de amor construida desde la admiración mutua y la búsqueda constante de la excelencia. Porque detrás de cada combate hay mucho más que una medalla: hay una manera de entender la vida.

Andrea Ros es la encargada de dar vida en la gran pantalla a Sandra Sánchez desde sus inicios humildes en Talavera de la Reina, hasta la consecución del oro olímpico en Tokio 2020. Patrick Criado interpreta a Jesús del Moral, su entrenador y quien se convertiría en su pareja sentimental, en una combinación única de amor, admiración y apoyo mutuo que trasciende lo deportivo y que acaba transformando sus vidas.

Bajo la mirada de Aritz Moreno, Karateka construye un universo visual poco habitual en el cine español, combinando la espectacularidad de la ejecución de los katas con una puesta en escena memorable. Las secuencias rodadas en Japón, la fuerza de los combates y una fotografía muy cuidada convierten la historia de Sandra Sánchez en una experiencia cinematográfica que trasciende el biopic deportivo tradicional.

Para interpretar a estos dos deportistas de élite, Andrea Ros y Patrick Criado se sometieron durante meses a una intensa preparación física y técnica, transformando por completo sus hábitos de vida. Todo el proceso estuvo acompañado muy de cerca por Sandra Sánchez y Jesús del Moral, que participaron activamente como asesores deportivos de la película, no solo en la preparación de los actores, sino también durante todo el desarrollo creativo para trasladar con autenticidad el universo, la filosofía y los valores del karate a la gran pantalla.

Junto a Andrea Ros y Patrick Criado, completan el reparto, los actores españoles Ernesto Alterio, Antonio Durán «Morris», Pablo Álvarez, Pilar Castro, Vicente Vergara, Edu Ferrés, Marta Pons y Chani Martín y los actores japoneses Mizuki Yoshida, Denden y Ayako Fujitani.

Karateka cuenta con guion de David B. Gil y Pablo Tobías Gavasa con la colaboración de Javier Gullón.

Con una combinación de emoción, humor, romance, aventura y espectaculares escenas de competición, Karateka demuestra que las grandes historias deportivas nunca hablan únicamente de deporte. Hablan de personas capaces de cambiar su destino, de relaciones que transforman una vida y de la búsqueda de un sueño que parecía imposible.